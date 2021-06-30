"Помста за санкції": хакери з РФ атакували критичну інфраструктуру Німеччини, — Bild

За інформацією журналістів, кібератака також була спрямована на банківську систему країни, але офіційна влада заявляє, що їм "нічого не відомо про атаки".

Останні кілька днів російські хакери ведуть масову кібератаку на обʼєкти критичної інфраструктури і банківську систему Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

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За інформацією видання, за кібератакою стоять російські державні хакери з угрупування Fancy Lazarus. Федеральне управління інформаційної безпеки підтвердило факт кібератак сьогодні, 30 червня.

Серед ймовірних причин називають помсту за список санкційної політики проти Росії і спроби росіян не допустити жорстких санкцій проти режиму Лукашенка та Білорусі.

Зазначається, що це вже не перша атака хакерів, підконтрольних військовій розвідці ГУР РФ. Раніше хакери зламували орган з ліцензування лікарських засобів ЕМА, вкравши дані про виробника вакцин Biontech.

У той же час за інформацією Bloomberg, німецька влада спростовує дані про кібератаки на критично важливу інфраструктуру і банки. Секретар МВС Стів Адлер заявив, що їм нічого невідомо про атаки, які вказувалися в Bild.

Він також додав, що влада не виявила в останні дні зростання кіберактивності.

Нагадаємо, у США заарештували українського хакера з угрупування FIN7, який завдав збитків на мільярд. Раніше в Київській області правоохоронці затримали групу хакерів, яких підозрюють у нанесенні іноземним компаніям збитків на 500 мільйонів доларів.