"Месть за санкции": хакеры из РФ атаковали критическую инфраструктуру Германии, - Bild

По информации журналистов, кибератака также была направлена на банковскую систему страны, но официальные власти заявляют, что им "ничего неизвестно об атаках".

Последние несколько дней российские хакеры ведут массовую кибератаку на объекты критической инфраструктуры и банковскую систему Германии. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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По информации издания, за кибератакой стоят российские государственные хакеры из группировки Fancy Lazarus. Федеральное управление информационной безопасности подтвердило факт кибератак сегодня, 30 июня.

Среди вероятных причин называют месть за санкционную политику против России и попытки россиян не допустить жестких санкций против режима Лукашенко и Беларуси.

Отмечается, что это уже не первая атака хакеров, подконтрольными военной разведке ГУР РФ. Ранее хакеры взламывали орган по лицензированию лекарственных средства ЕМА, украв данные о производителе вакцин Biontech.

В то же время по информации Bloomberg, немецкие власти опровергают данные о кибератаках на критически важную инфраструктуру и банки. Секретарь МВД Стив Адлер заявил, что им ничего неизвестно об атаках, которые указывались в Bild.

Он также добавил, что власти не обнаружили в последние дни роста киберактивности.

Напомним, в США арестовали украинского хакера из группировки FIN7, который нанес убытков на миллиард. Ранее в Киевской области правоохранители задержали группу хакеров, которых подозревают нанесении иностранным компаниям убытков на 500 миллионов долларов.