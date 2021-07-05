Відчеканив на честь народження сина: золотий соверен Генріха VIII продадуть на аукціоні

Рідкісна монета була випущена в період з 1538 по 1541 рік

Золотий соверен англійського короля Генріха VIII, мабуть, найвідомішого англійського короля, який прославився своїми численними любовними інтрижками і шістьма шлюбами, виставили на аукціон. Про це пише Daily Mail.

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Рідкісна монета була викарбувана в Лондонському Тауері, який тоді служив не тільки вʼязницею, але і монетним двором, з 1538 по 1541 рік.

[ + – ] Золотий соверен Генріха VIII

Генріх випустив монету, щоб відзначити відразу дві знаменні події: підстава англіканської церкви і народження довгоочікуваного спадкоємця, майбутнього короля Едуарда VI від його третьої дружини Джейн Сеймур.

Як відомо, правив Едуард недовго. Він помер, коли йому ледь виповнилося 15 років від хвороби легенів. Ну, а англіканська церква існує донині.

[ + – ] Портрет Генріха VIII з Джейн Сеймур і спадкоємцем

Золотий соверен Генріха VIII — одна з найвідоміших на ринку нумізматів монет. З початку ХХ століття вона продавалася з приватної колекції в колекцію. На аукціоні ціна на соверен стартує з 50 тисяч фунтів стерлінгів, однак Грегорі Едмунд, фахівець з монетам в аукціонному домі Spink & Son впевнений, що ціна багаторазово зросте.

На одній стороні монети зображений король на троні, котрий тримає меч і скіпетр, а на реверсі — королівський герб з трояндою Тюдорів. Цікаво, а й за часів Генріха VIII ця монета була рідкісною: це було ціле багатство, тому в руках її могли тримати тільки дуже багаті люди: дворяни, духовенство та купці.

"Усього у світі існує пʼять таких монет. Це найбільша золота монета в Англії епохи Тюдорів і перша англійська монета, яка зображує монарха в повних регаліях, котрий сидить на троні. Це родоначальник сучасного англійського фунта", — повідомив Грегорі Едмунд.

Нагадаємо, раніше на аукціоні в Нью-Йорку за рекордні 18 мільйонів доларів продали рідкісну золоту монету "Золотий орел" 1933 року. Імʼя її нового власника невідомо. Він здійснив операцію по телефону. З одного боку зображено Свободу, з іншого — летить орел. Номінал монети — усього 20 доларів. Їх випустили в 1933 році, проте в обіг вони так і не надійшли, були повернуті в державну скарбницю і згодом переплавлені.

А в минулому році за 3,5 мільйони доларів продали монету EID MAR, яку після вбивства знаменитого римського правителя Гая Юлія Цезаря відчеканив його вбивця Марк Юній Брут. Усього у світі залишилося три такі монети.