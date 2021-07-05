Отчеканил в честь рождения сына: золотой соверен Генриха VIII продадут на аукционе

Редкая монета была выпущена в период с 1538 по 1541 год

Золотой соверен английского короля Генриха VIII, пожалуй самого известного английского короля, который прославился своими многочисленными любовными интрижками и шестью браками, выставили на аукцион. Об этом пишет Daily Mail.

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Редкая монета была отчеканена в Лондонском Тауэре, который тогда служил не только тюрьмой, но и монетным двором, между 1538 по 1541 год.

[ + – ] Золотой соверен Генриха VIII

Генрих выпустил монету, чтобы отметить сразу два знаменательных события: основание англиканской церкви и рождение долгожданного наследника, будущего короля Эдуарда VI от его третьей жены Джейн Сеймур.

Как известно, правил Эдуард недолго. Он умер, когда ему едва исполнилось 15 лет от болезни легких. Ну а англиканская церковь существует по сей день.

[ + – ] Портрет Генриха VIII с Джейн Сеймур и наследником

Золотой соверен Генриха VIII – одна из самых известных на рынке нумизматов монет. С начала ХХ века она продавалась из частной коллекции в коллекцию. На аукционе цена на соверен стартует с 50 тысяч фунтов стерлингов, однако Грегори Эдмунд, специалист по монетам в аукционном доме Spink & Son уверен, что цена многократно возрастет.

На одной стороне монеты изображен король на троне, держащий меч и скипетр, а на реверсе – королевский герб с розой Тюдоров. Интересно, но и во времена Генриха VIII эта монета была редкой: это было целое состояние, так что в руках ее могли держать только очень богатые люди: дворяне, духовенство и купцы.

"Всего в мире существует пять таких монет. Это самая большая золотая монета в Англии эпохи Тюдоров и первая английская монета, изображающая монарха в полных регалиях восседающего на троне. Это родоначальник современного английского фунта", — сообщил Грегори Эдмунд.

Напомним, ранее на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 18 миллионов долларов продали редчайшую золотую монету "Золотой орел" 1933 года. Имя ее нового владельца неизвестно. Он совершил сделку по телефону. С одной стороны изображена Свобода, с другой – летящий орел. Номинал монеты – всего 20 долларов. Их выпустили в 1933 году, однако в обращение они так и не поступили, были возвращены в казначейство и впоследствии переплавлены.

А в прошлом году за 3,5 миллионов долларов продали монету EID MAR, которую после убийства знаменитого римского правителя Гая Юлия Цезаря отчеканил его убийца Марк Юний Брут. Всего в мире осталось три такие монеты.