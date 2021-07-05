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Отчеканил в честь рождения сына: золотой соверен Генриха VIII продадут на аукционе

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Золотой соверен Генриха VIII, золотая монета
Фото: соцсети | Генрих VIII

Редкая монета была выпущена в период с 1538 по 1541 год

Золотой соверен английского короля Генриха VIII, пожалуй самого известного английского короля, который прославился своими многочисленными любовными интрижками и шестью браками, выставили на аукцион. Об этом пишет Daily Mail.

Редкая монета была отчеканена в Лондонском Тауэре, который тогда служил не только тюрьмой, но и монетным двором, между 1538 по 1541 год.

Золотой соверен Генриха VIII, золотая монета
Золотой соверен Генриха VIII
Золотой соверен Генриха VIII, золотая монета

Генрих выпустил монету, чтобы отметить сразу два знаменательных события: основание англиканской церкви и рождение долгожданного наследника, будущего короля Эдуарда VI от его третьей жены Джейн Сеймур.

Как известно, правил Эдуард недолго. Он умер, когда ему едва исполнилось 15 лет от болезни легких. Ну а англиканская церковь существует по сей день.

Генрих VIII, джейн сеймур, наследник, Эдуард VI
Портрет Генриха VIII с Джейн Сеймур и наследником

Золотой соверен Генриха VIII – одна из самых известных на рынке нумизматов монет. С начала ХХ века она продавалась из частной коллекции в коллекцию. На аукционе цена на соверен стартует с 50 тысяч фунтов стерлингов, однако Грегори Эдмунд, специалист по монетам в аукционном доме Spink & Son уверен, что цена многократно возрастет.

На одной стороне монеты изображен король на троне, держащий меч и скипетр, а на реверсе – королевский герб с розой Тюдоров. Интересно, но и во времена Генриха VIII эта монета была редкой: это было целое состояние, так что в руках ее могли держать только очень богатые люди: дворяне, духовенство и купцы.

"Всего в мире существует пять таких монет. Это самая большая золотая монета в Англии эпохи Тюдоров и первая английская монета, изображающая монарха в полных регалиях восседающего на троне. Это родоначальник современного английского фунта", — сообщил Грегори Эдмунд.

Напомним, ранее на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 18 миллионов долларов продали редчайшую золотую монету "Золотой орел" 1933 года. Имя ее нового владельца неизвестно. Он совершил сделку по телефону. С одной стороны изображена Свобода, с другой – летящий орел. Номинал монеты – всего 20 долларов. Их выпустили в 1933 году, однако в обращение они так и не поступили, были возвращены в казначейство и впоследствии переплавлены.

А в прошлом году за 3,5 миллионов долларов продали монету EID MAR, которую после убийства знаменитого римского правителя Гая Юлия Цезаря отчеканил его убийца Марк Юний Брут. Всего в мире осталось три такие монеты. 