У Канаді виставили на продаж невидиму ділянку землі за $80 тисяч доларів
Агенти, які продають ділянку, рекомендують проявити фантазію, плануючи, для чого можна використовувати таке дивне придбання.
Ділянка площею 7,7 гектара за 99 тисяч канадських доларів (79,4 тис. американських) виставили на продаж в захищеній бухті на канадській стороні озера Ері, яке входить в систему знаменитих Великих Озер. І це при тому, що будинок середнього розміру в Канаді зараз коштує 688 тисяч доларів (551 тис. американських доларів), повідомляє CTV News.
Така ціна пояснюється тим, що пропонована ріелторами позиція повністю перебуває під водою. Порожня ділянка на Брок-стріт в селі Шрусбері, Онтаріо, приблизно за 105 кілометрів на схід від Детройта, не має фактичної адреси, хоча район отримує високі оцінки за те, що він тихий і зручний для автомобілів, в ньому прекрасна природа і чисте повітря.
За словами агента з нерухомості, хоч ділянкуа фактично недоступна для використання, "в майбутньому у неї можуть бути нескінченні можливості". Які саме можливості малися на увазі і в якому майбутньому, він пояснювати не став, порадивши "бути винахідливими".
Ринок житла в Канаді переживає пандемію COVID-19, проте ціни на нерухомість стабільно повзуть вгору. Наприклад, середня ціна продажу будинку в травні виросла на 38,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ціни на порожні землі також виросли залежно від місця розташування та інших чинників.
Водні ділянки або затоплені землі не надто поширені в країні. Зазвичай вони використовуються для зберігання човнів та інших водних суден або навіть для колод, а в деяких районах вони є місцем для організації рибних господарств. Водну ділянку потенційно можна використати для швартування плавучого будинку, але вона має включати в себе якийсь доступ до суші. У власності на Брок-стріт немає доступу до землі.
Зараз канадські рієлтори пропонують як мінімум три повністю "підводних" обʼєкти нерухомості.
Тим часом в Україні депутати Верховної Ради 1 липня прийняли в першому читанні проект закону №5600, який вносить поправки до Податкового кодексу. Серед них, зокрема, введення оподаткування ПДВ першої поставки житла. Платити ПДВ у разі прийняття і підписання законопроекту №5600 будуть компанії, які купили нерухомість у забудовника і мають намір продати її іншим особам.