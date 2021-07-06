В Канаде выставили на продажу невидимый участок земли за $80 тысяч долларов
Агенты, продающие участок, рекомендуют проявить фантазию, планируя, для чего можно использовать такое странное приобретение.
Участок площадью 7,7 гектара за 99 тысяч канадских долларов (79,4 тыс. американских) выставили на продажу в защищенной бухте на канадской стороне озера Эри, которое входит в систему знаменитых Великих Озер. И это при том, что средний дом в Канаде сейчас стоит 688 тысяч долларов (551 тыс. американских долларов), сообщает CTV News.
Такая цена объясняется тем, что предлагаемая риэлторами позиция полностью находится под водой. Пустующий участок на Брок-стрит в деревне Шрусбери, Онтарио, примерно в 105 километрах к востоку от Детройта, не имеет фактического адреса, хотя район получает высокие оценки за то, что он тихий и удобный для автомобилей, в нем прекрасная природа и чистейший воздух.
По словам агента по недвижимости, хоть участок фактически недоступен для использования, "в будущем у него могут быть бесконечные возможности". Какие именно возможности имелись в виду и в каком будущем, он объяснять не стал, посоветовав "быть изобретательными".
Рынок жилья в Канаде переживает пандемию COVID-19, однако цены на недвижимость стабильно ползут вверх. Например, средняя цена продажи дома в мае выросла на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на пустующие земли также выросли в зависимости от местоположения и других факторов.
Водные участки или затопленные земли не очень распространены стране. Обычно они используются для хранения лодок и других водных судов или даже для бревен, а в некоторых районах они являются местом для организации рыбных хозяйств. Водный участок потенциально может быть использован для швартовки плавучего дома или плавучего дома, но он должен включать в себя какой-то доступ к суше. У собственности на Брок-стрит нет доступа к земле.
Сейчас канадские риэлтора предлагают как минимум три полностью "подводных" объекта недвижимости.
Тем временем в Украине депутаты Верховной Рады 1 июля приняли в первом чтении проект закона №5600, который вносит поправки в Налоговый кодекс. Среди них, в частности, введение налогообложения НДС первой поставки жилья. Платить НДС в случае принятия и подписания законопроекта №5600 будут компании, которые купили недвижимость у застройщика и намерены продать ее другим лицам.