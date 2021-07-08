Двох експрезидентів Киргизії оголосили в розшук у справі про корупцію (фото)

Крім Акаєва і Бакієва, у корупційних злочинах підозрюється ряд колишніх високопоставлених чиновників. Вони є фігурантами справ про корупцію на родовищі Кумтор.

Колишні президенти Киргизії Аскар Акаєв і Курманбек Бакієв оголошені в міжнародний розшук.

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Про це повідомив глава Державного комітету національної безпеки республіки Камчибек Ташиєв, інформує ТАСС.

"За фактом розслідування справи про Кумтор (родовище в Киргизії. — Ред.) у розшук оголошені колишні президенти Акаєв і Бакієв", — повідомив він.

Крім експрезидентів, фігурантами справ про корупцію на Кумтор є ще ряд колишніх високопоставлених чиновників, у числі яких були премʼєр-міністри і ексспікер парламенту.

Розробка родовища Кумтор, яке розташоване в Іссик-Кульській області країни, почалася в 90-х роках минулого століття канадськими інвесторами.

[ + – ] Кумтор

Влада Киргизії кілька разів переглядала умови співпраці з канадською стороною. Так, у травні 2021 року керівництво країни ввело зовнішнє управління на родовищі, фактично усунувши канадську компанію "Центерра" від управління родовищем.

Відомо, що Акаєв, який очолював Киргизію з 1991 по 2005 рік, був відсторонений від посади в результаті перевороту. Після цього він поїхав до Москви, де живе досі.

[ + – ] Аскар Акаєв

Під час революції був повалений і Бакієв, який був президентом у 2005-2010 роках. Згодом був заочно засуджений судом до довічного увʼязнення за скоєння низки злочинів. Наразі живе в Білорусі.

[ + – ] Курманбек Бакієв

Нагадаємо, у березні 2021 року колишній президент Франції Ніколя Саркозі був визнаний винним у корупції і торгівлі впливом. Його засудили до трьох років позбавлення волі, два з яких — умовно.

Також повідомлялося, що дочку першого президента країни Гульнару Карімову засудили до 13 років і чотирьох місяців позбавлення волі, визнавши її винною в організації злочинної спільноти, вимаганні, розкраданні і відмиванні грошей.

А у 2015 році в Єгипті суд засудив експрезидента країни Хосні Мубарака і двох його синів до трьох років тюремного увʼязнення в рамках справи про розкрадання державних коштів.