Двух экс-президентов Киргизии объявили в розыск по делу о коррупции (фото)

Кроме Акаева и Бакиева в коррупционных преступлениях подозревается ряд бывших высокопоставленных чиновников. Они являются фигурантами дел о коррупции на месторождении Кумтор.

Бывшие президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск.

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Об этом сообщил на глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, информирует ТАСС.

"По факту расследования дела о Кумторе (месторождение в Киргизии. – Ред.) в розыск объявлены бывшие президенты Акаев и Бакиев", – сообщил он.

Кроме экс-президентов, фигурантами дел о коррупции на Кумторе являются еще ряд бывших высокопоставленных чиновников, в числе которых бывшие премьер-министры и экс-спикер парламента.

Разработка месторождения Кумтор, которое находится в Иссык-Кульской области страны, началась в 90-х годах прошлого века канадскими инвесторами.

[ + – ] Кумтор

Власти Киргизии несколько раз пересматривали условия сотрудничества с канадской стороной. Так, в мае 2021 года руководство страны ввело внешнее управление на месторождении, фактически отстранив канадскую компанию "Центерра" от управления месторождением.

Известно, что Акаев, возглавлявший Киргизию с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота. После этого он уехал в Москву, где живет до сих пор.

[ + – ] Аскар Акаев

Во время революции был свергнут и Бакиев, который был президентом 2005-2010 годах. Впоследствии был заочно приговорен судом к пожизненному заключению за совершение ряда преступлений. В настоящее время живет в Беларуси.

[ + – ] Курманбек Бакиев

Напомним, в марте 2021 года бывший президент Франции Николя Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых — условно.

Также сообщалось, что дочь первого президента страны Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, признав ее виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и отмывании денег.

А в 2015 году в Египте суд приговорил экс-президента страны Хосни Мубарака и двух его сыновей к трем годам тюремного заключения в рамках дела о хищении государственных средств.