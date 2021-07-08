Учасницю Pussy Riot Марію Альохіну затримали в Москві відразу після її виходу із спецприймальника (відео)

У протоколі в жінки написано, що вона не скорилася копам. За словами адвоката, вийшовши після попередньої "відсидки", вона встигла лише подякувати друзям.

Російську активістку й учасницю групи Pussy Riot Марію Альохіну вчергове заарештували на 15 діб. Про це в четвер, 8 липня, розповіла вона сама на своїй сторінці в Instagram.

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"День бабака, знову 15-денний арешт. У протоколі 2СПП сказано, що затримали біля будинку за нецензурну лайку та опір поліції", — написала жінка

"Відкриті медіа" з посиланням на адвоката "ОВС-Інфо" Данила Бермана, пишуть, що після "висловлення нецензурною лайкою" їй запропонували проїхати до відділу поліції для дачі пояснень, однак, вона відмовилася що-небудь говорити, що і стало для московських правоохоронців приводом її затримати.

Адвокат зазначив, що хоча в рапорті написано, що її затримали на вулиці Академіка Павлова, 42, у дійсності вона була затримана прямо на виході зі столичного спецприймальника, де вона до цього просиділа 15 діб. За словами адвоката, вона лише встигла подякувати друзям, які прийшли зустріти її на виході.

Журналісти, у свою чергу, стверджують, що сірий фургон, у якому Альохіну відвезли, наразі чергує поруч з будинком депутата й акціоністки панк-групи Pussy Riot Люсі Штейн, яка теж вийшла із спецприймальника 7 липня, пробувши там 15 діб.

Як пише Deutsche Welle, в один день з Альохіною був також затриманий ще один учасник Pussy Riot — Олександр Софєєв, якого, як і її, відпустили після 15 діб арешту. Однак, щодо нього, за словами адвоката Мансура Гільманова, був складений протокол за дрібне хуліганство, у відділення поліції він був залишений на ніч.

При цьому "Нова газета", посилаючись на учасників групи, пише, що 3 липня була затримана ще одна її учасниця — Вероніка Нікульшина. Як і в Альохіної, у неї в протоколі написано про непокору співробітникам поліції.

До цього правоохоронці затримували Альохіну 22 червня, аргументуючи це тим, що жінка готує акцію, приурочену до початку Великої Вітчизняної війни і порушила умови домашнього арешту. У протоколі, складеним щодо неї тоді, говорилося, що вона відмовилася добровільно йти в автомобіль співробітників поліції. Затримана проходить у так званій "санітарній справі" про зимові несанкціоновані акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, котрий нині сидить у вʼязниці.

У Слідчому комітеті РФ зазначили, що організатори цих акцій створили загрозу для масового зараження жителів Москви коронавірусом.

Нагадаємо, що опозиціонер Навальний потрапив до вʼязниці після того, як 2 лютого суд у Москві замінив його "умовний" термін у справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф у 500 тисяч рублів.

Нагадаємо, у квітні Олексій Навальний заявив, що подасть до суду на колонію у Володимирській області, у якій він зараз утримується через те, що йому не видали жодної книги нібито через "перевірку на екстремізм" і порадили дивитися телевізор.