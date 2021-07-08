Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве сразу после ее выхода из спецприемника (видео)

В протоколе у женщины написано, что она не повиновалась копам. По словам адвоката, выйдя после предыдущей отсидки, она успела лишь поблагодарить друзей.

Российскую активистку и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину в очередной раз арестовали на 15 суток. Об этом в четверг, 8 июля, рассказала она сама на своей странице в Instagram.

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"День сурка, вновь 15 ~ дневный арест. В протоколе 2СПП сказано, что задержали у дома за нецензурную брань и сопротивление полиции", — написала женщина

"Открытые медиа" со ссылкой на адвоката "ОВД-Инфо" Даниила Бермана, пишут, что после "выражения нецензурной бранью" ей предложили проехать в отдел полиции для дачи объяснений, однако она отказалась что-либо говорить, что и стало для московских правоохранителей поводом ее задержать.

Адвокат отметил, что хотя в рапорте написано, что ее задержали на улице Академика Павлова, 42, в действительности она была задержана прямо на выходе из столичного спецприемника, где она до этого просидела 15 суток. По словам адвоката, она лишь успела поблагодарить друзей, которые пришли встретить ее на выходе.

Журналисты, в свою очередь, утверждают, что серый фургон, в котором Алехину увезли, сейчас дежурит рядом с домом депутата и акционистки панк-группы Pussy Riot Люси Штейн, которая тоже вышла из спецприемника 7 июля, пробыв там 15 суток.

Как пишет Deutsche Welle, в один день с Алехиной был также задержан еще один участник Pussy Riot — Александр Софеев, которого, как и ее, отпустили после 15 суток ареста. Однако в отношении него, по словам адвоката Мансура Гильманова, был составлен протокол за мелкое хулиганство, в отделение полиции он был оставлен на ночь.

При этом "Новая газета", ссылаясь на участников группы, пишет, что 3 июля была задержана еще одна ее участница — Вероника Никульшина. Как и у Алехиной, у нее в протоколе написано о неповиновении сотрудникам полиции.

До этого правоохранители задерживали Алехину задерживали 22 июня, аргументируя это тем, что женщина готовит акцию, приуроченную к началу Великой Отечественной войны и нарушила условия домашнего ареста. В протоколе, составленной в отношении нее тогда, говорилось, что она отказалась добровольно следовать в автомобиль сотрудников полиции. Задержанная проходит по так называемому "санитарному делу" о зимних несанкционированных акциях в поддержку ныне сидящего в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

В Следственном комитете РФ отметили, что организаторы этих акций создали угрозу для массового заражения жителей Москвы коронавирусом.

Напомним, что оппозиционер Навальный попал в тюрьму после того, как 2 февраля суд в Москве заменил его "условный" срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, в апреле Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на колонию во Владимирской области, в которой он сейчас содержится из-за того, что ему не выдали ни одной книги якобы из-за "проверки на экстремизм" и посоветовали смотреть телевизор.