У Чорногорії українок оштрафували за оголену фотосесію на трасі (фото), — ЗМІ

Кожну з дівчат суд оштрафував на 450 євро за порушення "Закону про суспільний лад".

У Чорногорії оштрафували трьох українок за те, що ті влаштували оголену фотосесію на автомобільній трасі.

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Як повідомляє в пʼятницю, 9 липня місцеве видання Vijesti, у місті Будва суд оштрафував трьох громадянок України за порушення "Закону про суспільний лад" на 450 євро кожну.

Видання пише, що дівчат затримали правоохоронці міста Котор за те, що ті зняли свій одяг і робили фотографії в стилі "ню".

Суд визнав їхню провину. У рішенні сказано, що дівчата у віці від 19 до 21 року вели себе "безсоромно в громадському місці на частині регіональної траси Котор-Троїця".

[ + – ] Учасниці фотосесії

Повідомляється також, що українки знімали фото і відео в оголеному вигляді приблизно 10 хвилин.

Нагадаємо, одну з учасниць оголеної фотосесії в Дубаї, — Наталю Чуприну, звинуватили у вимаганні грошей за заявою про зґвалтування.

При цьому, у посольстві України в Туреччині заявили, що українки не брали участі у скандальній фотосесії в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали українок, які влаштували оголену фотосесію на яхті в затоці Фетхіє. Відеозапис опублікували турецькі ЗМІ.