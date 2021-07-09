В Черногории украинок оштрафовали за обнаженную фотосессию на трассе (фото), – СМИ

Каждую из девушек суд оштрафовал на 450 евро за нарушение "Закона об общественном порядке".

В Черногории оштрафовали трех украинок за то, что те устроили обнаженную фотосессию на автомобильной трассе.

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Как сообщает в пятницу, 9 июля местное издание Vijesti, в городе Будва суд оштрафовал трех гражданок Украины за нарушение "Закона об общественном порядке" на 450 евро каждую.

Издание пишет, что девушек задержали правоохранители города Котор за то, что те сняли свою одежду и делали фотографии в стиле "ню".

Суд признал их вину. В решение сказано, что девушки в возрасте от 19 до 21 года вели себя "бесстыдно в общественном месте на части региональной трассы Котор-Троица".

[ + – ] Участницы фотосессии

Сообщается также, что украинки снимали фото и видео в обнаженном виде приблизительно 10 минут.

Напомним, одну из участниц обнаженной фотосессии в Дубае, – Наталью Чуприну, обвинили в вымогательстве денег по заявлению об изнасиловании.

При этом, в посольстве Украины в Турции заявили, что украинки не участвовали в скандальной фотосессии в Турции.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали украинок, устроивших обнаженную фотосессию на яхте в заливе Фетхие. Видеозапись опубликовали турецкие СМИ.