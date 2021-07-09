В ОАЕ відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу (фото, відео)

У басейні 60-метрової глибини є "затонуле місто" і підводна "кіностудія". На випадок НП передбачена барокамера на 12 осіб.

У Дубаї (Обʼєднані Арабські Емірати) відкрився рекордний атракціон — найглибший у світі басейн для дайвінгу.

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Як повідомляє CNN, басейн глибиною 60 метрів є частиною нового атракціону "Deep Dive Dubai".

Басейн наповнений 14 мільйонами літрів прісної води, а це — обсяг шести басейнів олімпійського розміру і як мінімум у чотири рази більший, ніж будь-який інший басейн для дайвінгу у світі.

[ + – ] Басейн в ОАЕ

Температура води підтримується на рівні 30 градусів за Цельсієм, що є комфортною температурою для носіння тонкого гідрокостюма або купальника.

Критий басейн розташований усередині споруди у формі устриці площею півтори тисячі квадратних метрів.

Родзинкою Deep Dive Dubai є підводне місто всередині басейну. Дайвери можуть досліджувати "занедбані квартири затонулого міста", а сучасні системи освітлення та звуку, обладнані всередині басейну, створюють різну атмосферу.

[ + – ] Басейн в ОАЕ [ + – ] Басейн в Еміратах [ + – ] Басейн для дайвінгу [ + – ] Басейн-рекордсмен

Також басейн слугує найбільшою в своєму роді підводною кіностудією.

Deep Dive Dubai пропонує курси як для початківців, так і для сертифікованих дайверів. Дайвери також можуть самостійно досліджувати басейн і підводне місто після екскурсії з одним із гідів із дайвінгу.

Навколо басейну встановлені 56 камер, щоб забезпечити безпеку дайверів на кожному розі.

Крім того, тут є сучасна барокамера на 12 осіб на випадок виникнення надзвичайної ситуації.

[ + – ] Віртуальна прогулянка у басейні

У новому дайвінг-комплексі є ресторан із великими вікнами і телевізійними екранами, що дозволяє відвідувачам, які не займаються дайвінгом, спостерігати за тим, що відбувається із суші.

Раніше повідомлялося, що Емірати будують на крихітному вулканічному острові неподалік від Ємену таємничу авіабазу.

Фокус писав про те, що в ОАЕ запрацювала найпотужніша в світі сонячна електростанція з піковою потужністю 1,17 гігават.

А парфумерний бренд Nabeel у Дубаї продає найдорожчі в світі парфуми. Флакон висотою два метри з трьома літрами рідини, має ціну майже 1,3 млн доларів.