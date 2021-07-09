В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга (фото, видео)

В бассейне 60-метровой глубины есть "затонувший город" и подводная "киностудия". На случай ЧП предусмотрена барокамера на 12 человек.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) открылся рекордный аттракцион – самый глубокий в мире бассейн для дайвинга.

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Как сообщает CNN, бассейн глубиной 60 метров является частью нового аттракциона "Deep Dive Dubai".

Бассейн наполнен 14 миллионами литров пресной воды, а это – объем шести бассейнов олимпийского размера и как минимум в четыре раза больше, чем любой другой бассейн для дайвинга в мире.

[ + – ] Бассейн в ОАЭ

Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию, что является комфортной температурой для ношения тонкого гидрокостюма или купальника.

Крытый бассейн расположен внутри сооружения в форме устрицы площадью полторы тысячи квадратных метров.

Изюминкой Deep Dive Dubai является подводный город внутри бассейна. Дайверы могут исследовать "заброшенные квартиры затонувшего города", а современные системы освещения и звука, оборудованные внутри бассейна, создают различную атмосферу.

[ + – ] Бассейн в ОАЭ [ + – ] Бассейн в Эмиратах [ + – ] Бассейн для дайвинга [ + – ] Бассейн-рекордсмен

Также бассейн служит крупнейшей в своем роде подводной киностудией.

Deep Dive Dubai предлагает курсы как для начинающих, так и для сертифицированных дайверов. Дайверы также могут самостоятельно исследовать бассейн и подводный город после экскурсии с одним из гидов по дайвингу.

Вокруг бассейна установлено 56 камер, чтобы обеспечить безопасность дайверов на каждом углу.

Кроме того, здесь есть современная барокамера на 12 человек на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

[ + – ] Виртуальная прогулка по бассейну

В новом дайвинг-комплексе есть ресторан с большими окнами и телевизионными экранами, позволяющий посетителям, не занимающимся дайвингом, наблюдать за происходящим с суши.

Ранее сообщалось, что Эмираты строят на крохотном вулканическом острове неподалеку от Йемена таинственную авиабазу.

Фокус писал о том, что ОАЭ заработала самая мощная в мире солнечная электростанция с пиковой мощностью в 1,17 гигаватт.

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