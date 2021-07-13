Реставрація за 350 млн: у Росії знесли унікальний дерев'яний планетарій (відео)

Влада регіону запевняє, що аварійну будівлю необхідно було знести і відновити з нуля, однак реставратори вважають інакше.

У Пензі знесли єдиний у Росії дерев'яний планетарій, який обіцяли відреставрувати. Про це пише TJournal з посиланням на Всеросійське товариство охорони пам'яток історії та культури.

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Фахівці організації вважають, що конструкція вимагала локальної заміни колод, проте підрядник розпочав зносити будівлю за допомогою екскаватора. Активісти вимагали переглянути план реставрації, однак правоохоронні органи і заступник губернатора Олег Ягов ніяк не відреагували на звернення.

"Зараз, коли зняли обшивку і стало видно стан зрубу, що вимагає лише локальних замін, ми отримуємо обурені повідомлення від реставраторів із закликом вжити заходів для зупинки цих робіт, які можна розглядати як вандалізм, а не збереження об'єкта культурної спадщини. ЦС ВСОПІК поділяє думку, що це не реставрація, а знищення", — заявили представники ВСОПІК.

Будівля з обсерваторією була побудована в 1928 році, сам планетарій відкрили в 1954 році, а у 2011 році закрили для ремонту. На реставрацію будівлі в парку Бєлінського виділили понад 352 мільйони рублів. В. о. міністра культури Пензенської області Володимир Карпов заявив, що будівельники збережуть зовнішній вигляд планетарію, а всередині встановлять сучасне обладнання. Як обіцяв заступник губернатора Олег Ягов, планетарій НЕ знесуть, адже 30% конструкцій ще придатні для використання. Пізніше він заявив, що будівлю врятувати не вдасться.

"Брус, з якого планетарій побудований, на багато-багато відсотків вражений короїдом, крім того, фундамент, складений з бутового каменю, підмиває водою, існує небезпека обвалення. Будівля була закрита у 2010 році, адже її визнали аварійною", — цитує Ягова видання "Пенза Погляд".

Заступник голови області додав, що в ході реставрації вигляд планетарію планують відновити без істотних змін. Зокрема, збережуть висоту стін, розташування кімнат і переходів, але з'явиться цокольний поверх. Роботи мають завершити до 2023 року.

Напередодні в Києві заблокували знесення історичної будівлі "Квіти України". Кияни розібрали частину паркану, проникли на територію будівельного майданчика і змусили робочих зупинити процес. Громадська ініціатива "Збережемо Квіти України" вимагає надати будівлі статусу пам'ятки архітектури.