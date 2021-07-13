Реставрація за 350 млн: у Росії знесли унікальний дерев'яний планетарій (відео)
Влада регіону запевняє, що аварійну будівлю необхідно було знести і відновити з нуля, однак реставратори вважають інакше.
У Пензі знесли єдиний у Росії дерев'яний планетарій, який обіцяли відреставрувати. Про це пише TJournal з посиланням на Всеросійське товариство охорони пам'яток історії та культури.
Фахівці організації вважають, що конструкція вимагала локальної заміни колод, проте підрядник розпочав зносити будівлю за допомогою екскаватора. Активісти вимагали переглянути план реставрації, однак правоохоронні органи і заступник губернатора Олег Ягов ніяк не відреагували на звернення.
"Зараз, коли зняли обшивку і стало видно стан зрубу, що вимагає лише локальних замін, ми отримуємо обурені повідомлення від реставраторів із закликом вжити заходів для зупинки цих робіт, які можна розглядати як вандалізм, а не збереження об'єкта культурної спадщини. ЦС ВСОПІК поділяє думку, що це не реставрація, а знищення", — заявили представники ВСОПІК.
Будівля з обсерваторією була побудована в 1928 році, сам планетарій відкрили в 1954 році, а у 2011 році закрили для ремонту. На реставрацію будівлі в парку Бєлінського виділили понад 352 мільйони рублів. В. о. міністра культури Пензенської області Володимир Карпов заявив, що будівельники збережуть зовнішній вигляд планетарію, а всередині встановлять сучасне обладнання. Як обіцяв заступник губернатора Олег Ягов, планетарій НЕ знесуть, адже 30% конструкцій ще придатні для використання. Пізніше він заявив, що будівлю врятувати не вдасться.
"Брус, з якого планетарій побудований, на багато-багато відсотків вражений короїдом, крім того, фундамент, складений з бутового каменю, підмиває водою, існує небезпека обвалення. Будівля була закрита у 2010 році, адже її визнали аварійною", — цитує Ягова видання "Пенза Погляд".
Заступник голови області додав, що в ході реставрації вигляд планетарію планують відновити без істотних змін. Зокрема, збережуть висоту стін, розташування кімнат і переходів, але з'явиться цокольний поверх. Роботи мають завершити до 2023 року.
Напередодні в Києві заблокували знесення історичної будівлі "Квіти України". Кияни розібрали частину паркану, проникли на територію будівельного майданчика і змусили робочих зупинити процес. Громадська ініціатива "Збережемо Квіти України" вимагає надати будівлі статусу пам'ятки архітектури.