Реставрация за 350 млн: в России снесли уникальный деревянный планетарий (видео)

Власти региона уверяют, что аварийное здание необходимо было снести и восстановить с нуля, однако реставраторы считают иначе.

В Пензе снесли единственный в Росии деревянный планетарий, который обещали отреставрировать. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

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Специалисты организации считают, что конструкция требовала локальной замены бревен, однако подрядчик начал сносить здание при помощи экскаватора. Активисты требовали пересмотреть план реставрации, однако правоохранительные органы и заместитель губернатора Олег Ягов никак не отреагировали на обращения.

"Сейчас, когда сняли обшивку и стало видно состояние сруба, требующего лишь локальных замен, мы получаем возмущённые сообщения от реставраторов с призывом принять меры для остановки данных работ, которые можно рассматривать как вандализм, а не сохранение объекта культурного наследия. ЦС ВООПИК разделяет мнение, что это не реставрация, а уничтожение", — заявили представители ВООПИК.

Здание с обсерваторией было построено в 1928 году, сам планетарий открыли в 1954 году, а в 2011 году закрыли для ремонта. На реставрацию здания в парке Белинского выделили более 352 миллиона рублей. Исполняющий обязанности министра культуры Пензенской области Владимир Карпов заявил, что строители сохранят внешний облик планетария, а внутри установят современное оборудование. Как обещал замгубернатора Олег Ягов, планетарий не снесут, ведь 30% конструкций еще пригодны для использования. Позже он заявил, что здание спасти не удастся.

"Брус, из которого планетарий построен, на много-много процентов поражен короедом, кроме того, фундамент, сложенный из бутового камня, подмывает водой, существует опасность обрушения. Здание было закрыто в 2010 году, так как его признали аварийным", — цитирует Ягова издание "Пенза Взгляд".

Замглавы области добавил, что в ходе реставрации облик планетария планируют восстановить без существенных изменений. В частности, сохранят высоту стен, расположение комнат и переходов, но появится цеокольный этаж. Работы должны завершить к 2023 году.

Накануне в Киеве заблокировали снос исторического здания "Цветы Украины". Киевляне разобрали часть забора, проникли на территорию строительной площадки и заставили рабочих остановить процесс. Общественная инициатива "Сохраним Цветы Украины" требует предоставить зданию статуса памятника архитектуры.