Пройшла повний курс підготовки: в США жінку вперше зарахували в спецназ ВМС (фото)

Жінка під час навчання показала свій характер і якості лідера. З 18 претенденток 14 не змогли пройти курс, троє ще в процесі навчання.

У Сполучених Штатах Америки жінка вперше в історії успішно склала іспит для зарахування в спецназ Військово-морського флоту країни.

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Їй вдалося пройти виснажливий 37-тижневий курс підготовки для того, щоб стати членом екіпажу бойового корабля, повідомляє пресслужба ВМС США.

Відомо, що вона стала однією з 17 моряків, які закінчили школу і успішно склали підсумковий іспит.

Тепер колишню курсантку відправлять в одну з трьох спеціальних човнових команд ВМС США.

"Стати першою жінкою, яка закінчила навчальну програму за спеціальними бойових дій ВМС — видатне досягнення, ми неймовірно пишаємося нашим товаришем по команді", — сказав заявив командувач військово-морським спецназом.

За його словами, жінка під час навчання показала свій сильний характер, а також якості лідера, необхідні для служби у ВМС.

[ + – ] Навчання спецназу [ + – ] Керівництво ВМС США [ + – ] Жінка, що пройшла повний курс навчання

Відомо, що з 18 жінок, які претендували на проходження служби у спецопераціях ВМС, 14-тьом курс завершити не вдалося. Ще троє на сьогодні продовжують навчання.

У військово-морських силах США не розголошують дані про жінку, а також не показують її фотографію з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що морські сили спеціальних операцій Нідерландів використовували реактивні ранці виробництва Gravity Industries під час навчань, які дозволили бійцям швидше виконувати поставлені завдання, і бути мобільнішими у переміщеннях.

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