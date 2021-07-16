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Пройшла повний курс підготовки: в США жінку вперше зарахували в спецназ ВМС (фото)

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США, ВМС, спецназ, тренування
Фото: washingtonpost.com | Тренування спецназу

Жінка під час навчання показала свій характер і якості лідера. З 18 претенденток 14 не змогли пройти курс, троє ще в процесі навчання.

У Сполучених Штатах Америки жінка вперше в історії успішно склала іспит для зарахування в спецназ Військово-морського флоту країни.

Їй вдалося пройти виснажливий 37-тижневий курс підготовки для того, щоб стати членом екіпажу бойового корабля, повідомляє пресслужба ВМС США.

Відомо, що вона стала однією з 17 моряків, які закінчили школу і успішно склали підсумковий іспит.

Тепер колишню курсантку відправлять в одну з трьох спеціальних човнових команд ВМС США.

"Стати першою жінкою, яка закінчила навчальну програму за спеціальними бойових дій ВМС — видатне досягнення, ми неймовірно пишаємося нашим товаришем по команді", — сказав заявив командувач військово-морським спецназом.

За його словами, жінка під час навчання показала свій сильний характер, а також якості лідера, необхідні для служби у ВМС.

Навчання спецназу
Навчання спецназу
Керівництво ВМС США
Керівництво ВМС США
Жінка, що пройшла повний курс навчання
Жінка, що пройшла повний курс навчання
Навчання спецназу
Керівництво ВМС США
Жінка, що пройшла повний курс навчання

Відомо, що з 18 жінок, які претендували на проходження служби у спецопераціях ВМС, 14-тьом курс завершити не вдалося. Ще троє на сьогодні продовжують навчання.

У військово-морських силах США не розголошують дані про жінку, а також не показують її фотографію з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що морські сили спеціальних операцій Нідерландів використовували реактивні ранці виробництва Gravity Industries під час навчань, які дозволили бійцям швидше виконувати поставлені завдання, і бути мобільнішими у переміщеннях.

Також ми писали, що Великобританія планує створити спецназ для боротьби з російським впливом по всьому світу.

Тим часом, в Росії жителі тайги вчать військових зі спецпідрозділів навичкам виживання і побуту в складних кліматичних умовах.