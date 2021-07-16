Прошла полный курс подготовки: в США женщину впервые зачислили в спецназ ВМС (фото)

Женщина во время учебы показала свой характер и качества лидера. Из 18 претенденток 14 не смогли пройти курс, трое еще в процессе обучения.

В Соединенных Штатах Америки женщина впервые в истории успешно сдала экзамен для зачисления в спецназ Военно-морского флота страны.

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Ей удалось пройти изнурительный 37-недельный курс подготовки для того, чтобы стать членом экипажа боевого корабля, сообщает пресс-служба ВМС США.

Известно, что она стала одной из 17 моряков, закончивших школу и успешно сдавших итоговый экзамен.

Теперь бывшую курсантку отправят в одну из трех специальных лодочных команд ВМС США.

"Стать первой женщиной, окончившей учебную программу по специальным боевым действиям ВМС – выдающееся достижение, мы невероятно горды нашим товарищем по команде", – сказал заявил командующий военно-морским спецназом.

По его словам, женщина во время учебы показала свой сильный характер, а также качества лидера, необходимые для службы в ВМС.

[ + – ] Обучение спецназа [ + – ] Руководство ВМС США [ + – ] Женщина, прошедшая полный курс обучения

Известно, что из 18 женщин, претендовавших на прохождение службы в спецоперациях ВМС, 14-ти курс завершить не удалось. Еще трое на сегодняшний день продолжают обучение.

В военно-морских силах США не разглашают данные о женщине, а также не показывают ее фотографию из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что морские силы специальных операций Нидерландов использовали реактивные ранцы производства Gravity Industries во время учений, которые позволили бойцам быстрее выполнять поставленные задачи, и быть более мобильными в перемещениях.

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