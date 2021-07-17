Як вони це зробили? Будда — із запалених свічок, а будинки і палаци — з льоду, піску і пряників

Неймовірні споруди з незвичайних матеріалів.

Данія: піщаний палац

У приморському місті Блокхус в Данії у липні 2021 року збудували найвищий у світі замок з піску. Над гігантською конструкцією висотою 21 м трудилися тридцять скульпторів. На її створення пішло майже 5 т піску. Щоб конструкція була міцнішою, робочі додатково до піску підмішували глину, а зверху все покрили клеєм. Замок збудували у формі трикутника, стіни прикрасили візерунками. На верхівку конструкції творці помістили модель коронавірусу в короні. За словами скульптора Вайлфреда Стіджера, йому хотілося показати справжнього володаря світу, який керує нашим життям, змушуючи залишатися вдома.

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[ + – ] Найвищий у світі замок з піску: 21 м у висоту

• Данський замок потрапив до Книги рекордів Гіннесса

• Попередній рекорд належить німцям. У 2019 році в Німеччині спорудили замок з піску висотою 18 м

• Конструкція повинна простояти до настання морозів

Китай: крижаний парк розваг

У січні 2021 року в китайському Харбіні пройшов щорічний фестиваль скульптур зі снігу та льоду. З цієї нагоди в місті побудували гігантський крижаний парк розваг площею 600 кв. м. Над створенням шедевра працювали близько 10 тис. фахівців. Парк побудували за 15 днів з 220 тис. куб. м снігу і льоду, який робочі випилювали з застиглої поверхні річки Сунгарі. На території парку було кілька палаців, веж і хмарочосів, а також поїзд в натуральну величину.

[ + – ] Парк побудували за 15 днів з 220 тис. куб. м снігу і льоду

• Харбін — один з центрів крижаної культури світу. Міжнародний фестиваль скульптур зі снігу та льоду проводиться там щорічно з 1963 року

Важливо

Яйця, снікерс і кіно. Нові досягнення, які потрапили в Книгу рекордів Гіннесса

• Крижане місто Харбіна не один раз потрапляло до Книги рекордів Гіннесса

Норвегія: пряникові будиночки

У грудні 2020 року у норвезькому Бергені створили найбільше у світі пряникове містечко. Місцевій традиції пекти знамениті різдвяні імбирні пряники і збирати з них гігантську експозицію мініатюр майже 20 років. Серед 2 тис. експонатів — зменшені копії людей, будинків, поїздів, кораблів, колеса огляду. Над створенням різдвяного атракціону працювали кілька тисяч працівників місцевих кондитерських, волонтерів, школярів та малюків з дитсадка.

[ + – ] У норвезькому Бергені створили найбільше у світі пряникове містечко

• Пряникове містечко працювало місяць, після чого його розібрали

• Квитки на виставку коштували €9, 5-14. Виручені кошти пішли на благодійність

Таїланд: Будда зі свічок

У Таїланді на Всесвітній день Землі-2021 буддійський Фонд Дхаммакая виклав з палаючих свічок найбільшу карту світу з сидячим Буддою і гаслом "День Землі — очисти розум, очисти світ". Таким чином буддисти хотіли привернути увагу до необхідності позитивно мислити і очищати розум за допомогою медитації. Інсталяція складається з шести секцій, над заповненням яких працювали кілька груп людей.

[ + – ] Буддисти закликають мислити позитивно

• На створення шедевру пішло майже 256,5 тис. свічок

• Місця для кожної свічки були заздалегідь визначені наклейками, щоб спростити роботу тих, хто створював інсталяцію