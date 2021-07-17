Как они это сделали? Будда — из зажженных свечей, а дома и дворцы — из льда, песка и пряников

Невероятные постройки из необычных материалов.

Дания: песчаный дворец

В приморском городе Блокхус в Дании в июле 2021 года построили самый высокий в мире замок из песка. Над гигантской конструкцией высотой 21 м трудились тридцать скульпторов. На ее создание ушло почти 5 т песка. Чтобы конструкция была крепче, рабочие дополнительно к песку подмешивали глину, а сверху все покрыли клеем. Замок построили в форме треугольника, стены украсили узорами. На верхушку конструкции создатели поместили модель коронавируса в короне. По словам скульптора Уайлфреда Стиджера, ему хотелось показать истинного властителя мира, который управляет нашей жизнью, вынуждая оставаться дома.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Самый высокий в мире замок из песка: 21 м в высоту

• Датский замок попал в Книгу рекордов Гиннесса

• Предыдущий рекорд принадлежит немцам. В 2019 году в Германии соорудили замок из песка высотой 18 м

• Конструкция должна простоять до наступления морозов

Китай: ледяной парк развлечений

В январе 2021 года в китайском Харбине прошел ежегодный фестиваль скульптур из снега и льда. По этому случаю в городе построили гигантский ледяной парк развлечений площадью 600 кв. м. Над созданием шедевра трудились около 10 тыс. специалистов. Парк построили за 15 дней из 220 тыс. куб. м снега и льда, который рабочие выпиливали из застывшей поверхности реки Сунгари. На территории парка было несколько дворцов, башен и небоскребов, а также поезд в натуральную величину.

[ + – ] Парк построили за 15 дней из 220 тыс. куб. м снега и льда

• Харбин — один из центров ледяной культуры мира. Международный фестиваль скульптур из снега и льда проводится там ежегодно с 1963 года

Важно

Яйца, сникерс и кино. Новые достижения, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

• Ледяной город Харбина не один раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса

Норвегия: пряничные домики

В декабре 2020 года в норвежском Бергене создали самый большой в мире пряничный городок. Местной традиции печь знаменитые рождественские имбирные пряники и собирать из них гигантскую экспозицию миниатюр почти 20 лет. Среди 2 тыс. экспонатов — уменьшенные копии людей, домов, поездов, кораблей, колеса обозрения. Над созданием рождественского аттракциона трудились несколько тысяч работников местных кондитерских, волонтёров, школьников и малышей из детсада.

[ + – ] В норвежском Бергене создали самый большой в мире пряничный городок

• Пряничный городок работал месяц, после чего его разобрали

• Билеты на выставку стоили €9, 5–14. Вырученные средства пошли на благотворительность

Важно

В Норвегии открылся самый большой в мире пряничный городок (фото)

Таиланд: Будда из свечей

В Таиланде на Всемирный день Земли-2021 буддийский Фонд Дхаммакая выложил из горящих свечей самую большую карту мира с сидящим Буддой и лозунгом "День Земли — очисти разум, очисти мир". Таким образом буддисты хотели привлечь внимание к необходимости позитивно мыслить и очищать разум с помощью медитации. Инсталляция состоит из шести секций, над заполнением которых работали несколько групп людей.

[ + – ] Буддисты призывают мыслить позитивно

• На создание шедевра ушло почти 256,5 тыс. свечей

Важно

Жизнь за 80. 5 самых пожилых рекорсменов из Книги рекордов Гиннеса

• Места для каждой свечи были заранее обозначены наклейками, чтобы упростить работу тех, кто трудился над созданием инсталляции