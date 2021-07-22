Незважаючи на заборону ЄСПЛ: Росія видала Білорусі бійця ММА Олексія Кудіна

Проти білоруського чемпіона заведена кримінальна справа за сутичку із силовиками в серпні 2020 року. Йому загрожує 5 років в'язниці та, за заявою захисту, тортури.

Росія екстрадувала чемпіона ММА Олексія Кудіна. Зараз він знаходиться в СІЗО №1 у Мінську. Про це повідомляє білоруський Фонд спортивної солідарності в Telegram-каналі.

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Вдень 21 липня, за інформацією Фонду, бійця вже не було в СІЗО в Зеленограді (Росія). Станом на сьогодні, 22 липня, Кудіна вивезли в Білорусь. У телеграм-каналі також написали про 5 силовиків, які перевозили чемпіона. Чотирьох із п'яти силовиків вдалося ідентифікувати, особистість п'ятого залишається невідомою.

Варто зазначити, що 21 червня Європейський суд із прав людини заборонив РФ видавати Олексія Кудіна в Білорусь.

"Європейський суд погодився з доводами про переслідування і можливістю тортур стосовно Олексія Кудіна. Нам дали 39-е правило, відповідно до якого є заборона на екстрадицію, тобто Олексій повинен перебувати в Росії, поки остаточне рішення не буде ухвалене Європейським судом", — розповіла адвокатка комітету "Громадське сприяння" Марія Красова.

У Білорусії Олексію Кудіну інкримінується "опір співробітникові органів внутрішніх справ та іншій особі під час виконання ними обов'язків з охорони громадського порядку, поєднаний із застосуванням насильства". Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Він побився із силовиками Білорусі під час протестів у серпні 2020 року. Захист побоюється, що йому можуть загрожувати тортури в Білорусі, а справа є політично мотивованою.

Нагадаємо, про рішення РФ про екстрадицію Кудіна стало відомо 25 червня. Суд постановив, що спортсмену нічого не загрожує в Білорусі, незважаючи на заяви захисту про можливі катування і політичні мотиви справи.