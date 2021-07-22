Несмотря на запрет ЕСПЛ: Россия выдала Беларуси бойца ММА Алексея Кудина

Против белорусского чемпиона заведено уголовное дело за стычку с силовиками в августе 2020 года. Ему грозит 5 лет тюрьмы и, по заявлению защиты, пытки.

Россия экстрадировала чемпиона ММА Алексея Кудина. Сейчас он находится в СИЗО №1 в Минске. Об этом сообщает белорусский Фонд спортивной солидарности в Telegram-канале.

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Днем 21 июля, по информации Фонда, бойца уже не было в СИЗО в Зеленограде (Россия). По состоянию на сегодня, 22 июля, Кудина вывезли в Беларусь. В Телеграм-канале также написали о 5 силовиках, перевозивших чемпиона. Четверых из пяти силовиков удалось идентифицировать, личность пятого остается неизвестной.

Примечательно, что 21 июня Европейский суд по правам человека запретил РФ выдавать Алексея Кудина в Беларусь.

"Европейский суд согласился с доводами о преследовании и возможности пыток в отношении Алексея Кудина. Нам дали 39-е правило, в соответствии с которым имеется запрет на экстрадицию, то есть Алексей должен находиться в России, пока окончательное решение не будет принято Европейским судом", — рассказала адвокат комитета "Гражданское содействие" Мария Красова.

В Белоруссии Алексею Кудину инкриминируется "сопротивление сотруднику органов внутренних дел и иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия". Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Он подрался с силовиками Беларуси во время протестов в августе 2020 года. Защита опасается, что ему могут грозить пытки в Беларуси, а дело является политически мотивированным.

Напомним, о решении РФ об экстрадиции Кудина стало известно 25 июня. Суд постановил, что спортсмену ничего не угрожает в Беларуси, несмотря на заявления защиты о возможных пытках и политических мотивах дела.