Дивиться телевізор і подружився із серійним отруйником: "Казанський стрілок" Галявієв дав інтерв'ю

Наразі Ільназ Галявієв, який убив 11 травня дев'ятьох чоловік, перебуває в психіатричній лікарні і зустрівся з журналістами

"Казанський стрілок" Ільназ Галявієв, який 11 травня прийшов у школу №175 міста Казань і застрелив сімох підлітків і двох вчителів, наразі в психіатричній лікарні "Бутирка". Молодий чоловік несподівано дав інтерв'ю журналістам видання "Московський Комсомолець".

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Друге з моменту затримання і суду, на якому йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права внесення застави.

Пізніше Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масового вбивства.

[ + – ] Ільназ Галявієв у залі суду

Журналістам Ільназ розповів, що в "Бутирці" з ним поводилися "нормально". Але важко було звикнути до самотності.

"Я був весь час там в окремому ізоляторі (мова про відділення, куди привозять підозрюваних у злочинах людей на судово-психіатричну експертизу. — ред.). У камері стояло два ліжка, але мене утримували одного. І одного водили на прогулянки. Загалом, завжди я був один. Спочатку було важко, але потім я звик. Мені лікарі ставили всякі питання, ось, власне, і все. Лікарі потім говорили, що я несамовитий. Я написав про це в листі дівчині по секрету, більше нікому. Але потім дізнався, що всі вже про це говорять. Звідки дізналися?", — каже Ільназ.

У ході бесіди з журналістами з'ясовується, що він не знав, що може написати заяву на те, щоб ознайомитися з результатами судово-психіатричної експертизи.

Також Ільназ повідомив, що жодного разу не бачив свого адвоката.

"Думаю, його немає. До мене хтось приходив із слідства, дали папір, щоб я відмовився від якогось адвоката, якого в очі не бачив. Нібито тому, що мої батьки проти. Але мені потрібен адвокат, тому що багато запитань", — заявив "казанський стрілок".

Умовами утримання в "Бутирці", або в "Кошкіному домі", як його прозвали ув'язнені, Ільназ задоволений. І навіть знайшов друга.

"Я сиджу в тримісній камері. Відносини з сусідами нормальні, вони мені не загрожують. Я їх не боюся. З одним сусідом по камері — Михайлом Любезновим — ми подружилися … Він мені розповідає про психлікарню для примусового лікування злочинців. Я вже з його лекцій, здається, усе знаю про них", — розповів Ільназ.

До слова, новий друг "стрілка", Михайло Любезнов — серійний отруйник з електричок, родом з Тверської області. Він знайомився в поїздах з пасажирами і підсипав їм клофелін у напої. Десятки людей постраждали, кілька людей померли.

Ільназ зізнався, що якби його поставили перед вибором "25 років в психлікарні, або довічне ув'язнення", то він би обрав термін. Тому що не хоче стати "овочем". І додав, що в "Бутирці" йому дають якісь препарати, хоча він нормально почував себе і без лікування.

"Стрілок" попросив журналістів, щоб його не відправляли лікуватися в Казанську республіканську лікарню, тому що побоюється помсти. "У Казані всі пам'ятають про те, що я зробив. Помста можлива", — сказав молодий чоловік, але при цьому заявив, що хотів би повернутися в Казань, на батьківщину, щоб бачитися з батьками.

[ + – ] Ільназ Галявієв у школі

Ільназ розповів, що не отримує ніяких передач, хоча багато хто в соцмережах виявляв бажання відправити йому книги і продукти, часто дивиться розважальні програми по телевізору, але йому не вистачає солодощів і книг. Він просив "Сяйво" Стівена Кінга, але оскільки психологи її "стрілку" не рекомендують, то захотів прочитати Джека Лондона.