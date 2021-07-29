Смотрит телевизор и подружился с серийным отравителем: "Казанский стрелок" Галявиев дал интервью

Сейчас Ильназ Галявиев, убивший 11 мая девять человек, находится в психиатрической лечебнице и встретился с журналистами

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев, который 11 мая пришел в школу №175 города Казань, и застрелил семерых подростков и двух учителей, сейчас находится в психиатрической больнице "Бутырки". Молодой человек неожиданно дал интервью журналистам издания "Московский Комсомолец".

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Второе, с момента задержания и суда, на котором ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

Позже Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства.

[ + – ] Ильназ Галявиев в зале суда

Журналистам Ильназ рассказал, что в "Бутырке" с ним обращались "нормально". Но тяжело было привыкнуть к одиночеству.

"Я был все время там в отдельном изоляторе (речь об отделении, куда привозят подозреваемых в преступлениях людей на судебно-психиатрическую экспертизу. — ред.). В камере стояло две кровати, но меня содержали одного. И одного водили на прогулки. В общем, всегда я был один. Сначала было тяжело, но потом я привык. Мне врачи задавали всякие вопросы, вот, собственно, и все. Доктора потом говорили, что я невменяем. Я написал об этом в письме девушке по секрету, больше никому. Но потом узнал, что все уже об этом говорят. Откуда узнали?", — говорит Ильназ.

В ходе беседы с журналистами выясняется, что он не знал, что может написать заявление на то, чтобы ознакомиться с результатами судебно-психиатрической экспертизы.

Также Ильназ сообщил, что ни разу не видел своего адвоката.

"Думаю, его нет. Ко мне кто-то приходил из следствия, дали бумагу, чтобы я отказался от какого-то адвоката, которого в глаза не видел. Якобы потому, что мои родители против. Но мне нужен адвокат, потому что много вопросов", — заявил "казанский стрелок".

Условиями содержания в "Бутырке", или в "Кошкином доме", как его прозвали заключенные, Ильназ доволен. И даже нашел друга.

"Я сижу в камере трехместной. Отношения с соседями нормальные, они мне не угрожают. Я их не боюсь. С одним сокамерником – Михаилом Любезновым – мы подружились… Он мне рассказывает про психбольницы для принудительного лечения преступников. Я уже по его лекциям, кажется, все знаю о них", — рассказал Ильназ.

К слову, новый друг "стрелка", Михаил Любезнов – серийный отравитель из электричек, родом из Тверской области. Он знакомился в поездах с пассажирами и подсыпал им клофелин в напитки. Десятки людей пострадали, несколько человек скончались.

Ильназ признался, что если бы его поставили перед выбором "25 лет в психушке, или пожизненный срок", то он бы выбрал срок. Потому что не хочет стать "овощем". И добавил, что в "Бутырке" ему дают какие-то препараты, хотя он нормально чувствовал себя и без лечения.

"Стрелок" попросил журналистов, чтобы его не отправляли лечиться в Казанскую республиканскую больницу, потому что опасается мести. "В Казани все помнят про то, что я сделал. Месть возможна", — сказал молодой человек, но при этом заявил, что хотел бы вернуться в Казань, на родину, чтобы видеться с родителями.

[ + – ] Ильназ Галявиев в школе

Ильназ рассказал, что не получает никаких передач, хотя многие в соцсетях изъявляли желание отправить ему книги и продукты, часто смотрит развлекательные программы по телевизору, но ему не хватает сладостей и книг. Он просил "Сияние" Стивена Кинга, но так как психологи ее "стрелку" не рекомендуют, то захотел прочесть Джека Лондона.