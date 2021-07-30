У Канаді тіло згорілої жінки сприйняли за манекен і викинули його на смітник (відео, фото)

Тільки після заяви чоловіка про зникнення дружини, поліцейські вирішили ретельно перевірити, що ж було знайдено на місці пожежі.

Поліція міста Шербрук (провінція Квебек, Канада) розслідує "жахливий інцидент", у процесі якого співробітники служби екстреної допомоги викинули обгоріле тіло жінки в смітник. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Начальник міської поліції Денні МакКоннелл сказав, що 23 липня приблизно о 10:04 пожежникам повідомили про пожежу в кущах за однією з фабрик на околиці міста. На місці свідки сказали пожежникам, що хтось мабуть вирішив спалити силіконовий манекен.

[ + – ] Денні МакКоннелл

На місці погашеної пожежі дійсно лежало щось, схоже на обгорілий манекен.

Були викликані поліцейські, які після обговорення ситуації з пожежними погодилися помістити знахідку в сміттєвий контейнер на території відділку поліції, подалі від публіки.

[ + – ] Відділок поліції Шербрука

Того ж дня о 14:15 чоловік повідомив поліції про зникнення його дружини. Використовуючи сигнал стільникового телефону зниклої жінки, вдалося знайти її машину. Вона була поруч із місцем пожежі.

Такий збіг поліцейським здався підозрілим, і вони о 18:30 вирішили уважно оглянути "манекен". Побачивши, що це тіло людини, вони відразу ж повідомили про знахідку судовим медикам і директору кримінальних розслідувань.

[ + – ] Місце страшної знахідки

Один із патологоанатомів сказав ЗМІ, що в умовах високої температури тіло мертвої людини швидко втрачає вологу і зменшується в розмірах. Цим і можна пояснити те, що тіло жінки під час поверхневого огляду сприйняли за обгорілий манекен.

МакКоннелл наступного дня висловив співчуття родині жінки. "Ми, очевидно, шкодуємо про цей інцидент і запевняємо вас, що сім'я буде повідомлятися протягом усього розслідування", — сказав він.

Начальник пожежної служби Шербрука Стефан Сімоно сказав, що пожежники були шоковані тим, що сталося, і він стурбований психологічними наслідками для них. Сімоно запевнив, що бере на себе відповідальність за точне визначення того, що сталося. "Ми проллємо світло на ці події в найближчі кілька тижнів", — сказав він.

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