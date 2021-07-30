У Канаді тіло згорілої жінки сприйняли за манекен і викинули його на смітник (відео, фото)
Тільки після заяви чоловіка про зникнення дружини, поліцейські вирішили ретельно перевірити, що ж було знайдено на місці пожежі.
Поліція міста Шербрук (провінція Квебек, Канада) розслідує "жахливий інцидент", у процесі якого співробітники служби екстреної допомоги викинули обгоріле тіло жінки в смітник. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Начальник міської поліції Денні МакКоннелл сказав, що 23 липня приблизно о 10:04 пожежникам повідомили про пожежу в кущах за однією з фабрик на околиці міста. На місці свідки сказали пожежникам, що хтось мабуть вирішив спалити силіконовий манекен.
На місці погашеної пожежі дійсно лежало щось, схоже на обгорілий манекен.
Були викликані поліцейські, які після обговорення ситуації з пожежними погодилися помістити знахідку в сміттєвий контейнер на території відділку поліції, подалі від публіки.
Того ж дня о 14:15 чоловік повідомив поліції про зникнення його дружини. Використовуючи сигнал стільникового телефону зниклої жінки, вдалося знайти її машину. Вона була поруч із місцем пожежі.
Такий збіг поліцейським здався підозрілим, і вони о 18:30 вирішили уважно оглянути "манекен". Побачивши, що це тіло людини, вони відразу ж повідомили про знахідку судовим медикам і директору кримінальних розслідувань.
Один із патологоанатомів сказав ЗМІ, що в умовах високої температури тіло мертвої людини швидко втрачає вологу і зменшується в розмірах. Цим і можна пояснити те, що тіло жінки під час поверхневого огляду сприйняли за обгорілий манекен.
МакКоннелл наступного дня висловив співчуття родині жінки. "Ми, очевидно, шкодуємо про цей інцидент і запевняємо вас, що сім'я буде повідомлятися протягом усього розслідування", — сказав він.
Начальник пожежної служби Шербрука Стефан Сімоно сказав, що пожежники були шоковані тим, що сталося, і він стурбований психологічними наслідками для них. Сімоно запевнив, що бере на себе відповідальність за точне визначення того, що сталося. "Ми проллємо світло на ці події в найближчі кілька тижнів", — сказав він.
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