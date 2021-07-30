В Канаде тело сгоревшей женщины приняли за манекен и выбросили его в мусорку (видео, фото)

Только после заявления мужа о пропаже жены, полицейские решили тщательно проверить, что же было найдено на месте пожара.

Полиция города Шербрук (провинция Квебек, Канада) расследует "ужасный инцидент", в ходе которого сотрудники службы экстренной помощи выбросили обгоревшее тело женщины в мусорник. Об этом пишут местные СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Начальник городской полиции Дэнни МакКоннелл сказал, что 23 июля примерно в 10:04 пожарным сообщили о пожаре в кустах за одной из фабрик на окраине города. На месте свидетели сказали пожарным, что кто-то видимо решил сжечь силиконовый манекен.

[ + – ] Дэнни МакКоннелл

На месте потушенного пожара действительно лежало нечто, похожее на обгоревший манекен.

Были вызваны полицейские, которые после обсуждения ситуации с пожарными согласились поместить находку в мусорный контейнер на территории отделения полиции, подальше от публики.

[ + – ] Отделение полиции Шербрука

В тот же день в 14:15 мужчина сообщил полиции об исчезновении его жены. Используя сигнал сотового телефона пропавшей женщины, удалось найти ее машину. Она была рядом с местом пожара.

Такое совпадение полицейским показалось подозрительным, и они в 18:30 решили внимательно осмотреть "манекен". Увидев, что это тело человека, они сразу же сообщили о находке судебным медикам и директору уголовных расследований.

[ + – ] Место страшной находки

Один из патологоанатомов сказал СМИ, что в условиях высокой температуры тело мертвого человека быстро теряет влагу и уменьшается в размерах. Этим и можно объяснить то, что тело женщины при поверхностном осмотре было принято за обгоревший манекен.

МакКоннелл на следующий день выразил соболезнования семье женщины. "Мы, очевидно, сожалеем об этом инциденте и заверяем вас, что семья будет уведомляться на протяжении всего расследования", – сказал он.

​​Начальник пожарной службы Шербрука Стефан Симоно сказал, что пожарные были шокированы случившимся, и он обеспокоен психологическими последствиями для них. Симоно заверил, что берет на себя ответственность за точное определение того, что произошло. "Мы прольем свет на эти события в ближайшие несколько недель", – сказал он.

Напомним, тело 39-летнего мужчины было обнаружено внутри полой статуи динозавра из папье-маше в пригороде Барселоны (Испания) после того, как прохожие пожаловались полиции на неприятный запах, исходивший от объекта.

Иранский режиссер, 47-летний Бабак Хоррамдин был жестоко убит и расчленен своими родителями после того, как вернулся на родину из Лондона. Его тело нашли в мусорном баке в городе Экбатан на западе Тегерана.