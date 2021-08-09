Російське судно-краболов вибухнуло і згоріло в норвезькому порту (відео, фото)

Судно "Таманго" проходило технічне обслуговування в порту перед черговим рейсом.

Вдень, 9 серпня, рятувальники в норвезькому порту Кіркенес припинили гасіння пожежі на борту російського судна-краболова "Таманго". Судно вигоріло повністю, люди під час пожежі не постраждали, повідомила місцева газета "Сер-Вернигора авіс".

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Пожежа почалася вдень, 8 серпня. Судно в цей час стояло біля причалу судноверфі "Кімек". Пожежні розрахунки почали гасіння о 14:10 за київським часом.

За попередніми даними, загоряння сталося у другому трюмі через коротке замикання.

Екіпаж — 22 людини — встиг зійти на берег. Адміністрація порту шукає житло, щоб тимчасово розмістити моряків.

Влада Кіркенеса рекомендувала місцевим жителям не покидати свої будинки.

Пожежу не вдалося швидко погасити, а на судні перебували 47 тонн дизельного палива. Тому рятувальники відбуксирували судно, що горить, далі від берега. Вночі на ньому відбулося кілька вибухів.

Після вибухів рятувальникам довелося відійти від судна на відстань 300-400 м.

Оскільки судно належить Росії, місцева влада не проводитиме розслідування.

Судно ВК-0735 "Таманго" займалося промислом краба в Баренцевому морі. Краболов 1967 року побудови експлуатувала за договором бербоут-чартера (договір фрахтування судна без екіпажу) зареєстрована в Мурманську компанія "Антей Північ" — Мурманський підрозділ владивостоцької компанії "Антей". У Кіркенесі судно проходило технічне обслуговування перед черговим рейсом.

"Таманго" було побудоване в 1967 році у Владивостоці. Його довжина 54 м, ширина 9 м. Максимальна швидкість 11 вузлів (20 км/год).

Нагадаємо, 26 травня три людини загинули внаслідок зіткнення російського і японського судів в Охотському морі.

2 червня в затоці Омана, неподалік від іранського порту Джаськ загорілося і затонуло судно "Харг", найбільший корабель іранського військово-морського флоту.