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Российское судно-краболов взорвалось и сгорело в норвежском порту (видео, фото)

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Судно "Таманго" проходило техническое обслуживание в порту перед очередным рейсом.

Днем, 9 августа, спасатели в норвежском порту Киркенес прекратили тушение пожара на борту российского судна-краболова "Таманго". Судно выгорело полностью, люди при пожаре не пострадали, сообщила местная газета "Сер-Варангер авис".

Пожар начался днем, 8 августа. Судно в это время стояло у причала судоверфи "Кимек" . Пожарные расчеты начали тушение в 14:10 по киевскому времени.

По предварительным данным, возгорание произошло во втором трюме из-за короткого замыкания.

Экипаж – 22 человека – успел сойти на берег. Администрация порта ищет жилье, чтобы временно разместить моряков.

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Власти Киркенеса рекомендовали местным жителям не покидать свои дома.

Пожар не удалось быстро погасить, а на судне находилось 47 тонн дизельного топлива. Поэтому спасатели отбуксировали горящее судна дальше от берега. Ночью на нем произошло несколько взрывов.

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После взрывов спасателям пришлось отойти от судна на расстояние 300-400 м.

Поскольку судно принадлежит России, местные власти не будут проводить расследование.

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Судно ВК-0735 "Таманго" занималось промыслом краба в Баренцевом море. Краболов 1967 года постройки эксплуатировала по договору бербоут-чартера (договор фрахтования судна без экипажа) зарегистрированная в Мурманске компания "Антей Север" – мурманское подразделение владивостокской компании "Антей". В Киркенесе судно проходило техническое обслуживание перед очередным рейсом.

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"Таманго" было построено в 1967 году во Владивостоке. Его длина 54 м, ширина 9 м. Максимальная скорость 11 узлов (20 км/ч).

Напомним, 26 мая три человека погибли в результате столкновения российского и японского судов в Охотском море.

2 июня в Оманском заливе, неподалеку от иранского порта Джаск загорелось и затонуло судно "Харг", самый большой корабль иранского военно-морского флота.