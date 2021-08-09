У лікарні РФ через розрив кисневої труби загинули 9 пацієнтів (фото)

Усього на штучній вентиляції легенів знаходилися 13 осіб. Решту встигли підключити до резервної системи.

У республіканській клінічній лікарні швидкої допомоги Владикавказа (республіка Північна Осетія, Росія) зламалася стаціонарна киснева система. Унаслідок дев'ять осіб, які лежали в реанімації під апаратами ШВЛ, померли через брак кисню, повідомив МОЗ республіки.

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Усього в реанімації в цей момент знаходилися 71 особа, з них 13 — на інвазивній штучній вентиляції легенів. Дев'ять з них померли. Решту встигли підключити до кисню, що поставляється за резервною схемою.

"Реаніматологи республіки викликані в лікарню. Пацієнти перебувають з кисневими балонами з резервним підведенням під необхідним тиском", — запевнили в МОЗ.

Як повідомив журналістам тимчасовий виконувач обов'язків глави республіки Сергій Меняйло, причиною поломки кисневої системи став прорив труби, через яку кисень доставляється в реанімацію з резервуара. Труба прокладена під землею.

"Висновки такі: нам треба ставити всюди кисневі станції. Вони позбавлять нас від залежності від підвезення кисню. На жаль, ці станції замовлені, вони в стадії виготовлення, швидко ми їх не поставимо", — сказав Меняйло.

Чиновник також заявив, що "із завтрашнього дня" у всіх лікарнях республіки буде забезпечене резервне подавання кисню.

Нагадаємо, в квітні через витік кисню в індійській лікарні померли щонайменше 24 пацієнти, які знаходилися на штучній вентиляції легенів.

Кабінет міністрів України дозволив використовувати технічний кисень для підтримки пацієнтів із коронавірусом. Таке рішення ухвалили, враховуючи критичну важливість кисневої терапії для хворих COVID-19. Лікарі можуть використовувати технічний кисень, якщо він за якістю відповідає медичному.