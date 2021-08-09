В больнице РФ из-за разрыва кислородной трубы погибли 9 пациентов (фото)

Всего на искусственной вентиляции легких находились 13 человек. Остальных успели подключить к резервной системе.

В республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа (республика Северная Осетия, Россия) сломалась стационарная кислородная система. В результате девять человек, которые лежали в реанимации под аппаратами ИВЛ, умерли из-за нехватки кислорода, сообщил Минздрав республики.

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Всего в реанимации в этот момент находились 71 человек, из них 13 – на инвазивной искусственной вентиляции легких. Девять из них скончались. Остальных успели подключить к кислороду, поставляемому по резервной схеме.

"Реаниматологи республики вызваны в больницу. Пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением", – заверили в Минздраве.

Как сообщил журналистам врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы стал прорыв трубы, по которой кислород доставляется в реанимацию из резервуара. Труба проложена под землей.

"Выводы следующие: нам надо ставить везде кислородные станции. Они избавят нас от зависимости от подвоза кислорода. К сожалению, эти станции заказаны, они в стадии изготовления, быстро мы их не поставим", – сказал Меняйло.

Чиновник также заявил, что "с завтрашнего дня" во всех больницах республики будет обеспечена резервная подача кислорода.

Напомним, в апреле из-за утечки кислорода в индийской больнице скончались по меньшей мере 24 пациента, которые находились на искусственной вентиляции легких.

Кабинет министров Украины разрешил использовать технический кислород для поддержки пациентов с коронавирусом. Такое решение приняли, учитывая критическую важность кислородной терапии для больных COVID-19. Врачи могут использовать технический кислород, если он по качеству соответствует медицинскому.