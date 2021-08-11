"Твоя нація смердить як свиня". Експосол Азербайджану записав звернення до Жириновського (відео)

Азербайджан щомісяця відправляє в Росію ікру, рибу і гроші, а жителі республіки в цей момент вмирають від голоду, стверджує Ісфандіяр Вагабзаде.

Колишній надзвичайний посол Азербайджану Ісфандіяр Вагабзаде записав відеозвернення до російського політика Володимира Жириновського, заявивши, що росіяни "смердять як свині". Відеоролик із зверненням з'явився в Youtube.

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Азербайджанський дипломат і доктор філологічних наук вирішив записати відеозвернення до Володимира Жириновського після того, як лідер ЛДПР назвав Кавказ "зоною російського впливу" і закликав відновити контроль над усіма територіями Російської імперії і СРСР.

Екснадзвичайний посол Азербайджану Ісфандіяр Вагабзаде назвав Жириновського "жирною свинею" і "старим ослом".

"Володя, слухай, жирна свиня, старий осел. Ти колись нас обізвав баранами, але я не зрозумію, чому всі ми промовчали. Минув деякий час і ти почав нахабніти. Твоє нахабство не має меж. Що завгодно ти бурчиш, гавкаєш, що завгодно говориш... ти смердиш як свиня, ти свиня, і смердить твоя нація як свиня", — заявив дипломат у відеозверненні.

Ісфандіяр Вагабзаде нагадав, що Азербайджан щомісяця поставляє в Росію ікру, рибу і гроші, а жителі республіки вмирають від голоду. Найближчим часом експосол пообіцяв відправити Володимиру Жириновському намордник, куплений на власні гроші.

За словами Вагабзаде, поки лідер ЛПДР "займався дурницями", він виконував "окупаційний" і "інтернаціональний" борг в Афганістані.

"Я не проста людина, я доктор наук, професор філології. Коли ти дурницями займався, я в Афганістані виконав ваш окупаційний, інтернаціональний обов'язок. Я там кров проливав в Афганістані, коли весь російський народ дурницями займався на чолі з Путіним. Я працював у Пакистані, Швейцарії, Молдові та Білорусі. Я працював для вас в Ірані, знаю, чим займаються російські свині. Вони дурницями займаються! Вони смердять, вже ваш сморід поширився на весь світ, дихати неможливо. Знай своє місце!", — емоційно підсумував Ісфандіяр Вагабзаде у відеозверненні.

Володимир Жириновський поки не відреагував на відеозвернення експосла Азербайджану.

[ + – ] Відеозвернення до Жириновського

Заяви Жириновського мали і більш серйозні наслідки: після його висловлювань про конфлікт в Нагірному Карабаху, тимчасового повіреного у справах РФ викликали в МЗС Азербайджану, щоб вручити ноту.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Жириновський говорив про вбивство Джорджа Сороса. Лідер ЛДПР зізнався, що у нього було бажання задушити американського мільярдера під час їх зустрічі в ліфті готелю Hillton у Страсбурзі.

Також Фокус розповідав, що Володимир Жириновський покине пост глави ЛДПР у своїй ювілей. Як зазначив російський політик, його колеги не готові повноцінно управляти ЛДПР, тому він дав їм час "дозріти" до 1 травня 2036 року.