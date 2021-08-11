"Твоя нация воняет как свинья". Экс-посол Азербайджана записал обращение к Жириновскому (видео)

Азербайджан ежемесячно отправляет в Россию икру, рыбу и деньги, а жители республики в этот момент умирают от голода, утверждает Исфандияр Вагабзаде.

Бывший чрезвычайный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение к российскому политику Владимиру Жириновскому, заявив, что россияне "воняют как свиньи". Видеоролик с обращением появился в Youtube.

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Азербайджанский дипломат и доктор филологических наук решил записать видеообращение к Владимиру Жириновскому после того, как лидер ЛДПР назвал Кавказ "зоной российского влияния" и призвал восстановить контроль над всеми территориями Российской империи и СССР.

Экс-чрезвычайный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде назвал Жириновского "жирной свиньей" и "старым ослом".

"Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами, но я не пойму, почему все мы промолчали. Прошло некоторое время и ты начал наглеть. Твоя наглость не имеет предела. Что угодно ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь…Ты воняешь как свинья, ты свинья, и воняет твоя нация как свинья", — заявил дипломат в видеообращении.

Исфандияр Вагабзаде напомнил, что Азербайджан ежемесячно поставляет в Россию икру, рыбу и деньги, а жители республики умирают от голода. В ближайшее время экс-посол пообещал отправить Владимиру Жириновскому намордник, купленный на собственные деньги.

По словам Вагабзаде, пока лидер ЛПДР "занимался ерундой", он выполнял "оккупационный" и "интернациональный" долг в Афганистане.

"Я не простой человек, я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, я в Афганистане выполнил ваш оккупационный, интернациональный долг. Я там кровь проливал в Афганистане, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным. Я работал в Пакистане, Швейцарии, Молдове и Беларуси. Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются! Они воняют, уже ваша вонь распространилась на весь мир, дышать невозможно. Знай свое место!", — эмоционально подытожил Исфандияр Вагабзаде в видеообращении.

Владимир Жириновский пока не отреагировал на видеообращение экс-посла Азербайджана.

[ + – ] Видеообращение к Жириновскому

Заявления Жириновского имели и более серьезные последствия: после его высказываний о конфликте в Нагорном Карабахе, временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Азербайджана, чтобы вручить ноту.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Жириновский говорил об убийстве Джорджа Сороса. Лидер ЛДПР признался, что у него было желание задушить американского миллиардера во время их встречи в лифте отеля Hillton в Страсбурге.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Жириновский покинет пост главы ЛДПР в своей юбилей. Как отметил российский политик, его коллеги не готовы полноценно управлять ЛДПР, поэтому он дал им время "созреть" до 1 мая 2036 года.