Фермер створив на згадку про померлу від раку тітку гігантське серце з живих овець (відео)

Відео, як вівці утворюють фігуру в формі серця, стало вірусним в Мережі.

Вівчар Бен Джексон з Гайрі в Новому Південному Уельсі, штат Нова Англія (Австралія), не зміг поїхати в Брісбен через карантинні обмеження, щоб побути зі своєю тіткою Деб Каудері, перш ніж та померла після дворічної боротьби з раком, тому вирішив вшанувати її пам'ять дуже незвичайним способом, повідомляє The Guardian.

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Для цього він використовував овець, за допомогою яких створив на полі величезне серце. Отримати ідеальну форму вийшло не з першого разу. Бен кілька днів розкладав корм особливим чином, щоб вівці підбігали до нього, проте перші спроби провалилися, тому що тварини утворювали фігури, далекі від ідеалу. І хоча у тітки фермера було відмінне почуття гумору, подібні інсталяції вона навряд чи б зрозуміла.

Завзятість Джексона все ж увінчалося успіхом, і коли ідеальна форма була отримана і знята на відео за допомогою дрона, він наклав на запис улюблену пісню тітки Bridge Over Troubled Water і відправив її родичам в Брісбен, щоб вони побачили це перед похоронами.

Джексон впевнений, що його тітка була б "дуже горда", знаючи, що його овече мистецтво змусило посміхатися багатьох людей. Однак він ніяк не очікував, що відео стане вірусним в Мережі і навіть викличе сльози. Багато користувачів написали Бену про те, що це — "найпрекрасніша данина поваги тітці, про яку можна тільки мріяти"

"Як їй пощастило, що ти був племінником — таке велике серце. Дякую, що поділився", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, раніше вірусним у Мережі стало фото кота, який заснув на галявині в британському парку мініатюр. Пізніше виявилося, що туди часто заходять не тільки кішки, але й качки.