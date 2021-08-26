Фермер создал в память об умершей от рака тете гигантское сердце из живых овец (видео)

Видео, как овцы образовывают фигуру в форме сердца, стало вирусным в Сети.

Овцевод Бен Джексон из Гайры в Новом Южном Уэльсе, штат Новая Англия (Астралия), не смог поехать в Брисбен из-за карантинных ограничений, чтобы побыть со своей тетей Деб Каудери, прежде чем та умерла после двухлетней борьбы с раком, поэтому решил почтить ее память очень необычным способом, сообщает The Guardian.

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Для этого он использовал овец, с помощью которых создал на поле огромное сердце. Получить идеальную форму получилось не с первого раза. Бен несколько дней раскладывал корм особым образом, чтобы овцы подбегали к нему, однако первые попытки провалились, потому что животные образовывали фигуры, далекие от идеала. И хотя у тети фермера было отличное чувство юмора, подобные инсталляции она вряд ли бы поняла.

Упорство Джексона все же увенчалось успехом, и когда идеальная форма была получена и снята на видео с помощью дрона, он наложил на запись любимую песню тети Bridge Over Troubled Water и отправил ее родственникам в Брисбен, чтобы они увидели это перед похоронами.

Джексон уверен, что его тетя была бы "очень горда", зная, что его овечье искусство заставило улыбаться многих людей. Однако он никак не ожидал, что видео станет вирусным в Сети и даже вызовет слезы. Многие пользователи написали Бену о том, что это – "самая прекрасная дань уважения тете, о которой можно только мечтать"

"Как ей повезло, что ты был племянником – такое большое сердце. Спасибо, что поделился", – написал один из комментаторов.

Напомним, ранее вирусным в Сети стало фото кота, который уснул на лужайке в британском парке миниатюр. Позже оказалось, что туда часто захаживают не только кошки, но и утки.