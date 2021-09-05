У Гвінеї стався військовий переворот, президент затриманий (відео)

Місцеві ЗМІ повідомляють, що елітний спецназ пішов на захоплення влади через чутки про можливий арешт його командира.

Президент західно-африканської країни Гвінея 83-річний Альфа Конде затриманий бійцями спецназу. Про це повідомив лідер заколотників полковник Мамаду Думбуйя у відеозверненні, розміщеному в Twitter.

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Місцеві ЗМІ опублікували фотографію, на якій людина, схожа на Конде, вальяжно сидить на дивані в оточенні озброєних людей в спеціальному спорядженні.

Думбуйя в своєму зверненні до нації сказав, що військовим довелося взяти на себе відповідальність за майбутнє Гвінеї, так як соціальна, політична і економічна ситуація в країні стала дуже важкою. Він заявив про скасування конституції, розпуск парламенту і закриття кордонів. Повідомлено про заснування комітету згоди і розвитку, щоб "керувати країною в інтересах суверенного народу Гвінеї".

Альфа Конде займає пост президента Гвінеї з 2010 року, в 2011 році на нього було скоєно замах. У березні минулого року в Гвінеї схвалили поправки до конституції, які обнулили президентські терміни Конде, що дозволили йому в жовтні того ж року обратися на третій термін. Це призвело до протестів у країні, які були швидко придушені.

Нагадаємо, стрілянина біля президентської резиденції в столиці країни Конакрі почалася вранці. Троє свідків повідомили про те, що двоє мирних жителів отримали поранення.

Місцеві ЗМІ писали, що елітний спецназ пішов на захоплення влади через чутки про можливий арешт його командира.

Нагадаємо, на початку травня в М'янмі повстанці збили вертоліт військової хунти.