В Гвинее произошел военный переворот, президент задержан (видео)

Местные СМИ сообщают, что элитный спецназ пошел на захват власти из-за слухов о возможном аресте его командира.

Президент западно-африканской страны Гвинея 83-летний Альфа Конде задержан бойцами спецназа. Об этом сообщил лидер мятежников полковник Мамади Думбуйя в видеообращении, размещенном в Twitter.

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Местные СМИ опубликовали фотографию, на которой человек, похожий на Конде, вальяжно сидит на диване в окружении вооруженных людей в специальном снаряжении.

Думбуйя в своем обращении к нации сказал, что военным пришлось взять на себя ответственность за будущее Гвинеи, так как социальная, политическая и экономическая ситуация в стране стала очень тяжелой. Он заявил об отмене конституции, роспуске парламента и закрытии границ. Сообщено об учреждении комитета согласия и развития, чтобы "управлять страной в интересах суверенного народа Гвинеи".

Альфа Конде занимает пост президента Гвинеи с 2010 года, в 2011 году на него было совершено покушение. В марте прошлого года в Гвинее одобрили поправки к конституции, которые обнулили президентские сроки Конде, что позволили ему в октябре того же года избраться на третий срок. Это привело к протестам в стране, которые были быстро подавлены.

Напомним, стрельба у президентской резиденции в столице страны Конакри началась утром. Трое свидетелей сообщили о том, что двое мирных жителей получили ранения.

Местные СМИ писали, что элитный спецназ пошел на захват власти из-за слухов о возможном аресте его командира.

Напомним, в начале мая в Мьянме повстанцы сбили вертолет военной хунты.