"Ми повинні говорити з ними", — Меркель виступила за початок діалогу з "Талібаном"

Відновлення діалогу з Афганістаном дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в захоплену ісламістами країну.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила за початок політичного діалогу з керівництвом терористичного угрупування "Талібан". Про це політикиня заявила в процесі візиту у Вестфалію.

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За її словами, Заходу доведеться починати діалог із "Талібаном", оскільки саме бойовики контролюють всі процеси в Афганістані.

"Що стосується Талібану, справа в тому, що, звичайно, ми повинні говорити з ними, тому що тепер доводиться мати справу саме з ними (бойовиками — ред.)", — підкреслила Ангела Меркель під час робочого візиту.

Канцлерка Німеччини зазначила, що переговори з "Талібаном" необхідні для продовження евакуації з Афганістану громадян, які співпрацювали з німецькими організаціями і зараз знаходяться в небезпеці. Політикиня не сумнівається, що діалог дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в захоплену терористами країну.

"Ми хочемо вивезти з країни людей, які працювали, зокрема, на німецькі організації розвитку і тепер відчувають загрозу", — заявила Меркель, назвавши відновлення роботи аеропорту Кабула "хорошим сигналом".

Можливий наступник Меркель від ХДС Армін Лашет, який також був із канцлером Німеччини під час робочого візиту у Вестфалію, підтримав ініціативу про початок політичного діалогу з бойовиками "Талібану".

Заява Ангели Меркель послідувала після недільного коментаря офіційного представника руху "Талібан" Забіулли Муджахіда. У спілкуванні із журналістами спікер Ісламського Емірату Афганістану заявив, що терористи хотіли б "міцних та офіційних дипломатичних відносин із Німеччиною".

За словами представника "Талібану", бойовики шукають фінансової підтримки, гуманітарної допомоги і співпраці в галузі охорони здоров'я, сільського господарства й освіти з боку Німеччини. Забіулла Муджахід додав, що "німцям завжди раді в Афганістані", незважаючи на те, що Берлін виступив на стороні США в боротьбі з ісламістами.

"На жаль, потім вони приєдналися до американців. Але тепер вони прощені", — додав Муджахід.

Раніше Фокус розповідав, що в Євросоюзі допустили співпрацю з "Талібаном". За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, Євросоюзу доведеться співпрацювати з бойовиками "Талібан" для підтримки мирних жителів Афганістану.

Також Фокус повідомляв, що США не заперечують співпрацю з "Талібаном". Як попередив глава Держдепу Ентоні Блінкен, співпраця з радикальними ісламістами можлива за умови, якщо діалог не зачіпатиме національні інтереси США.