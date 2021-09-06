"Мы должны говорить с ними", — Меркель выступила за начало диалога с "Талибаном"

Возобновление диалога с Афганистаном позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в захваченную исламистами страну.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за начало политического диалога с руководством террористической группировки "Талибан". Об этом политик заявила в ходе визита в Вестфалию.

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По ее словам, Западу придется начинать диалог с "Талибаном", поскольку именно боевики контролируют все процессы в Афганистане.

"Что касается Талибана, дело в том, что, конечно, мы должны говорить с ними, потому что теперь приходится иметь дело именно с ними (боевиками — ред.)", — подчеркнула Ангела Меркель в ходе рабочего визита.

Канцлер Германии отметила, что переговоры с "Талибаном" необходимы для продолжения эвакуации из Афганистана граждан, которые сотрудничали с немецкими организациями и сейчас находятся в опасности. Политик не сомневается, что диалог позволит продолжить поставку гуманитарной помощи в захваченную террористами страну.

"Мы хотим вывезти из страны людей, которые работали, в частности, на немецкие организации развития и теперь чувствуют угрозу", — заявила Меркель, назвав возобновление работы аэропорта Кабула "хорошим сигналом".

Возможный преемник Меркель от ХДС Армин Лашет, который также был с канцлером Германии во время рабочего визита в Вестфалию, поддержал инициативу о начале политического диалога с боевиками "Талибана".

Заявление Ангелы Меркель последовало после воскресного комментария официального представителя движения "Талибан" Забиуллы Муджахида. В общении с журналистами спикер Исламского Эмирата Афганистана заявил, что террористы хотели бы "прочных и официальных дипломатических отношений с Германией".

По словам представителя "Талибана", боевики ищут финансовой поддержки, гуманитарной помощи и сотрудничества в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования со стороны Германии. Забиулла Муджахид добавил, что "немцам всегда рады в Афганистане", несмотря на то, что Берлин выступил на стороне США в борьбе с исламистами.

"К сожалению, потом они присоединились к американцам. Но теперь они прощены", — добавил Муджахид.

Ранее Фокус рассказывал, что в Евросоюзе допустили сотрудничество с "Талибаном". По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюзу придется сотрудничать с боевиками "Талибан" для поддержки мирных жителей Афганистана.

Также Фокус сообщал, что США не исключают сотрудничество с "Талибаном". Как предупредил глава Госдепа Энтони Блинкен, сотрудничество с радикальными исламистами возможно при условии, если диалог не будет затрагивать национальные интересы США.