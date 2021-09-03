"Нам придется": в ЕС допустили сотрудничество с "Талибаном", но назвали условия

Глава дипломатии ЕС Жозел Боррель утверждает, что Евросоюз будет вынужден сотрудничать с новыми властями Афганистана, чтобы поддержать население страны.

Европейский союз готов сотрудничать с новым правительством "Талибана" в Афганистане, однако для этого радикальное движение должно уважать права человека, в том числе женщин, и не позволить стране стать площадкой для терроризма. Об этом в пятницу, 4 сентября, во время встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Словении заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Reuters.

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"Чтобы поддержать афганское население, нам придется сотрудничать с новым правительством в Афганистане", — сказал дипломат во время встречи министров иностранных дел ЕС в Словении.

По его словам, между ЕС и "Талибаном" возможно "оперативное взаимодействие", однако оно не будет означать официального признания правительства талибов. Боррель добавил, что новые власти Афганистана должны не допустить того, чтобы страна снова стала благодатной почвой для терроризма, какой она была во время предыдущего периода правления "Талибана" страной.

Дипломат добавил, что талибы должны уважать права человека, верховенство закона и свободу СМИ. Также, по его мнению, движению необходимо договориться с другими политическими силами Афганистана о создании переходного правительства. При этом Боррель заявил, что новое правительство также обязано предоставить свободный доступ граждан к гуманитарной помощи.

"Мы увеличим гуманитарную помощь, но мы будем оценивать (действия правительства талибов) в зависимости от доступа, который они предоставляют (к ней)", — сказал глава дипломатии ЕС.

Тем временем организации, оказывающие гуманитарную помощь в Афганистане, утверждают, что страна сталкивается с гуманитарной катастрофой на фоне экономического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом, засухой и пандемией коронавирусной болезни. Эксперты ЕС полагают, что уже около 18 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Боррель также заявил, что Евросоюз может вернуть свою дипломатическую миссию в Кабул, "если для этого будут созданы условия безопасности".

По данным Times of India, талибы объявят состав нового правительства Афганистана уже в субботу, 4 сентября.

Тем временем журналисты уже сообщили, что Кабмин возглавит один из основателей "Талибана" Абдул Гани Барадар.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также допустил, что Штаты будут сотрудничать с "Талибаном", если это будет затрагивать национальные интересы американского государства.