Один из основателей Талибана возглавит новое правительство Афганистана, - Reuters

Источники журналистов утверждают, что переговоры по новому правительству уже находятся на завершающей стадии в Кабуле.

Новой главой правительства, которую формируют талибы станет Абдул Гани Барадар. Об этом сообщают источники Reuters среди боевиков и Al Arabiya.

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Информацию о том, что именно Барадар станет новым главой правительства подтвердили сразу три источника.

Абдул Гани Барадар — нынешний глава политического крыла Талибана. Он был первым представителем среди талибов, который вел прямые переговоры с экс-президентом Дональдом Трампом в 2020 году. После захвата Кабула, Барадар обратился к населению Афганистана.

Также в новое правительство могут войти мулла Моххамад Якуб — сын покойного основателя Талибана муллы Омара. Шер Мохаммад Аббас Станекзай также займет одну из ключевых должностей в правительстве.

"Все высшие руководители прибыли в Кабул, где подготовка к объявлению нового правительства находится на заключительной стадии", — сообщил источник.

Хайбатулла Ахунзада займется религиозными вопросами и управлении в рамках ислама.

Отметим, что ранее Абдулу Гани Барадара называли кандидатом на пост министра иностранных дел.

Напомним, в рос СМИ называли трех ключевых министров нового правительства. Мулла Якуб Ахунд может возглавить Минобороны, Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани может стать во главе МВД, а Барадар — МИД.

15 августа официальные представители движения "Талибан" решили отказаться от идеи переходного правительства в Афганистане.