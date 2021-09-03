Один из основателей Талибана возглавит новое правительство Афганистана, - Reuters
Источники журналистов утверждают, что переговоры по новому правительству уже находятся на завершающей стадии в Кабуле.
Новой главой правительства, которую формируют талибы станет Абдул Гани Барадар. Об этом сообщают источники Reuters среди боевиков и Al Arabiya.
Информацию о том, что именно Барадар станет новым главой правительства подтвердили сразу три источника.
Абдул Гани Барадар — нынешний глава политического крыла Талибана. Он был первым представителем среди талибов, который вел прямые переговоры с экс-президентом Дональдом Трампом в 2020 году. После захвата Кабула, Барадар обратился к населению Афганистана.
Также в новое правительство могут войти мулла Моххамад Якуб — сын покойного основателя Талибана муллы Омара. Шер Мохаммад Аббас Станекзай также займет одну из ключевых должностей в правительстве.
"Все высшие руководители прибыли в Кабул, где подготовка к объявлению нового правительства находится на заключительной стадии", — сообщил источник.
Хайбатулла Ахунзада займется религиозными вопросами и управлении в рамках ислама.
Отметим, что ранее Абдулу Гани Барадара называли кандидатом на пост министра иностранных дел.
Напомним, в рос СМИ называли трех ключевых министров нового правительства. Мулла Якуб Ахунд может возглавить Минобороны, Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани может стать во главе МВД, а Барадар — МИД.
15 августа официальные представители движения "Талибан" решили отказаться от идеи переходного правительства в Афганистане.