Один із засновників Талібану очолить новий уряд Афганістану, — Reuters

Джерела журналістів стверджують, що переговори щодо нового уряду вже перебувають на завершальній стадії в Кабулі.

Новим главою уряду, який формують таліби, стане Абдул Гані Барадар. Про це повідомляють джерела Reuters серед бойовиків і Al Arabiya.

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Інформацію про те, що саме Барадар стане новим главою уряду, підтвердили відразу три джерела.

Абдул Гані Барадар — нинішній глава політичного крила Талібану. Він був першим представником серед талібів, який вів прямі переговори з експрезидентом Дональдом Трампом у 2020 році. Після захоплення Кабула Барадар звернувся до населення Афганістану.

Також у новий уряд можуть увійти мулла Моххамад Якуб — син покійного засновника Талібану мулли Омара. Шер Мохаммад Аббас Станекзай також займе одну з ключових посад в уряді.

"Усі вищі керівники прибули в Кабул, де підготовка до оголошення нового уряду перебуває на завершальній стадії", — повідомило джерело.

Хайбатулла Ахунзада займеться релігійними питаннями й управлінням у межах ісламу.

Відзначимо, що раніше Абдулу Гані Барадара називали кандидатом на пост міністра закордонних справ.

Нагадаємо, в рос ЗМІ називали трьох ключових міністрів нового уряду. Мулла Якуб Ахунд може очолити Міноборони, Джалалуддіна Хаккані Халіфа Хаккані може стати на чолі МВС, а Барадар — МЗС.

15 серпня офіційні представники руху "Талібан" вирішили відмовитися від ідеї перехідного уряду в Афганістані.