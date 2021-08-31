Талібан назвав імена трьох ключових міністрів нового уряду, — ЗМІ

Таліби призначили трьох представників свого руху на посади міністрів оборони, а також іноземних і внутрішніх справ.

Рух "Талібан" обіцяв оголосити про формування нового уряду в Афганістані 3 вересня, при цьому імена основних міністрів майбутнього кабінету міністрів уже відомі, повідомляє у вівторок 31 серпня РІА Новини, посилаючись на свої джерела.

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За інформацією джерел, міністром оборони Афганістану буде син засновника руху Мулла Якуб Ахунд.

Новим міністром внутрішніх справ стане одного з лідерів "Талібану" Джалалуддіна Хаккані Халіфа Хаккані.

Пост глави зовнішньополітичного відомства займе мулла Абдул Гані Барадар (глава політичного офісу "Талібану").

Нагадаємо, 15 серпня офіційні представники руху "Талібан" вирішили відмовитися від ідеї перехідного уряду в Афганістані.

Також відомо, що експрезидента Афганістану Карзая таліби відправили під домашній арешт після того, як намагалися сформувати новий уряд, до якого повинні були увійти деякі колишні керівники країни.

Фокус повідомляв про те, що брат колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, Хашмат Гані Ахмадзая, який є є головою Великої Ради Кучі, оголосив про свою підтримку Талібану, публічно присягнув йому на вірність.