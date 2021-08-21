Молодший брат президента Афганістану Ашрафа Гані присягнув на вірність Талібану, — ЗМІ (відео)

Хашмат Гані Ахмадзі пообіцяв надавати всіляку підтримку талібам, які захопили владу в Афганістані.

Брат колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, Хашмат Гані Ахмадзі, який є є головою Великої Ради Кучі, оголосив про свою підтримку Талібану в присутності одного з лідерів руху Халіла ур-Рехмана Хаккані і релігійного діяча муфтія Махмуда Закіра. Про це повідомив пакистанський журналіст Тахір Хан, поділившись відповідним відео.

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На кадрах, що першим нібито опублікував муфтій Закір, видно, як Ахмадзі обіймається з одним із представників верхівки талібів.

[ + – ] Хашмат Гані Ахмадзі — четвертий праворуч

Що стосується колишнього президента Афганістану, то політик утік разом із сім'єю з країни до ОАЕ після захоплення талібами Кабула. Пізніше він записав відеозвернення, в якому пояснив мотиви такого вчинку. За його словами, він покинув столицю, щоб "уникнути кровопролиття".

Ашраф Гані також спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що утік, прихопивши із собою понад $ 65 млн готівкою.

"Чутки про те, що я забрав багато грошей, абсолютно безпідставні. Вони – брехня. Ви можете перевірити це в митниці ОАЕ. У мене навіть не було часу змінити взуття. Мені довелося покинути Афганістан, оскільки наді мною як главою держави нависла неминуча загроза", – заявив він.

Тимчасом "Талібан" має намір у найближчі кілька тижнів оприлюднити нову структуру управління Афганістаном. Про це заявив представник ісламістського руху.

Нагадаємо, в Афганістані зростає опір руху "Талібан". Військову операцію проти нього почали сили опору Північного альянсу на чолі з віце-президентом країни Амруллою Салехом. Після втечі Гані він проголосив себе єдиним справжнім лідером.

Крцм того, на заклик сина Панджшерського лева Ахмада Мосуда, який хоче звільнити батьківщину від талібів, в провінцію прибули афганські спецназівці, які свого часу пройшли навчання в інструкторів спецпідрозділу британського SAS.

Перші бої велися на околицях долини Панджшер, в результаті чого вдалося захопити стратегічно важливий район Чарікан.