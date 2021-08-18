"Було б кровопролиття", — експрезидент Афганістану про причини втечі з країни

Ашраф Гані заявив, що на нього готувався замах, а таліби оточили президентський палац, через що служба безпеки його евакуювала.

Президент Ашраф Гані, який втік з Афганістану, записав відеозвернення, в якому звернувся до жителів країни. У ньому він назвав причини свого виїзду в ОАЕ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У своєму зверненні Гані заявив, що якби він залишився в столиці Кабулі, то він став би свідком кровопролиття в столиці. Таліби оточили президентський палац незважаючи на запевнення, що вони не будуть заходити в столицю Афганістану. Покинути країну йому сказала охорона, керуючись конфіденційними даними.

Експрезидент також запевняє, що проти нього готувалася змова, але незважаючи на це він збирається повернутися в Афганістан.

"Я в Еміратах, але у найближчому майбутньому повернуся в свою країну", — стверджує Гані.

Важливо

У "Талібану" з'явилися власні ВПС. Які літаки і вертольоти дісталися бойовикам?

Інформацію, яку поширили в російському консульстві, про взяття великої суми готівки з собою, Гані назвав "абсолютно безпідставною" і брехливою.

Сьогодні, 18 серпня стало відомо, що Ашраф Гані втік до Об'єднаних Арабських Еміратів разом з сім'єю. До цього його місце розташування було невідомо. ЗМІ називали Узбекистан, Таджикистан і Оман як імовірні місця, де знаходився експрезидент.

Нагадаємо, Гані покинув Афганістан 15 серпня після того, як радикальний рух "Талібан" увійшов до столиці країни Кабула і оголосив про захоплення влади. Двома днями пізніше віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе главою держави.