"Было бы кровопролитие", — экс-президент Афганистана о причинах побега из страны

Ашраф Гани заявил, что на него готовилось покушение, а талибы окружили президентский дворец, из-за чего служба безопасности его эвакуировала.

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани записал видеобращение, в котором обратился к жителям страны. В нем он назвал причины своего выезда в ОАЭ.

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В своем обращении Гани заявил, что если бы он остался в столице Кабуле, то он стал бы свидетелем кровопролития в столице. Талибы окружили президентский дворец несмотря на заверения, что они не будут заходить в столицу Афганистана. Покинуть страну ему сказала охрана, руководствуясь конфиденциальными данными.

Экс-президент также уверяет, что против него готовился заговор, но несмотря на это он собирается вернуться в Афганистан.

"Я в Эмиратах, но в ближайшем будущем вернусь в свою страну", — утверждает Гани.

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Информацию, которую распространили в российском консульстве, о взятии крупной суммы наличных с собой, Гани назвал "совершенно безосновательной" и лживой.

Сегодня, 18 августа стало известно, что Ашраф Гани бежал в Объединенные Арабские Эмираты вместе с семьей. До этого его местоположение было неизвестно. СМИ называли Узбекистан, Таджикистан и Оман как вероятные места, где находился экс-президент.

Напомним, Гани покинул Афганистан 15 августа после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в столицу страны Кабул и объявило о захвате власти. Двумя днями позднее вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.