Беглый президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей находится в ОАЭ

Дипломаты уверяют, что страна приняла беглого главу и его семью "из гуманитарных соображений".

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей на данный момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в среду, 18 августа, сообщило министерство иностранных дел ОАЭ на своем сайте.

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"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране из гуманитарных соображений", — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Напомним, Гани покинул Афганистан 15 августа после того, как радикальное движение "Талибан" вошло в столицу страны Кабул и объявило о захвате власти. До сегодняшнего дня было неизвестно, куда улетел президент страны.

Тем временем посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохири Агбар назвал побег Гани из страны "предательством перед родиной и народом". Также он сообщил, что во время побега Гани увез с собой $169 миллионов из государственного бюджета.

В свою очередь первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что он отказывается признавать власть "Талибана" и объявил себя законным главой государства. Где он находится на данный момент неизвестно.