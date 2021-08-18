Афганское посольство в Таджикистане признало вице-президента Салеха главой Афганистана

Посол Афганистана в Таджикистане обвинил беглого президента Ашрафа Гани в краже $169 млн из государственной казны, в связи с чем обратился в Интерпол с требованием арестовать его.

Посольство Афганистана в Таджикистане признает первого вице-президента Афганистана Амрулла Салеха законным главой захваченного "Талибаном" государства. Об этом глава дипломатической миссии Мухаммад Зохири Агбар сообщил на странице ведомства в Facebook.

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"В соответствии с Конституцией страны, в условиях отсутствия, бегства или смерти президента, первый вице-президент будет отвечать за дела страны", — написал посол.

По данным таджикского издания "Вечерний Душанбе", сегодня в ходе пресс-конференции посол Афганистана в Таджикистане назвал бегство бывшего главы государства Ашрафа Гани из страны "предательством перед родиной и народом". Также он сообщил, что во время побега Гани увез с собой $169 миллионов.

Агбар также объявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте беглого президента для того, чтобы он предстал перед судом.

Напомним, ранее первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил в своем Twitter, что он отказывается признавать власть "Талибана" и объявил себя законным главой государства. Также чиновник писал, что "никогда не прогнется под властью талибов".

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Салех совершил побег на вертолете в Таджикистан.

Что касается беглого президента Афганистана Ашрафа Гани, то по данным российских журналистов он взял с собой 65 миллионов, не уточняя, долларов или афгани.