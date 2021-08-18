Афганське посольство в Таджикистані визнало віцепрезидента Салеха главою Афганістану

Посол Афганістану в Таджикистані звинуватив президента-втікача Ашрафа Гані в крадіжці $169 млн з державної скарбниці, через що звернувся до Інтерполу з вимогою заарештувати його.

Посольство Афганістану в Таджикистані визнає першого віцепрезидента Афганістану Амрулла Салеха законним главою захопленої "Талібаном" держави. Про це глава дипломатичної місії Мухаммад Зохір Агбар повідомив на сторінці відомства у Facebook.

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"Відповідно до Конституції країни, в умовах відсутності, втечі або смерті президента, перший віцепрезидент відповідатиме за справи країни", — написав посол.

За даними таджицького видання "Вечірній Душанбе", сьогодні під час пресконференції посол Афганістану в Таджикистані назвав втечу колишнього глави держави Ашрафа Гані з країни "зрадою перед батьківщиною і народом". Також він повідомив, що під час втечі Гані повіз із собою $169 мільйонів.

Агбар також оголосив, що звернеться до Інтерполу із запитом про арешт президента-втікача для того, щоб він постав перед судом.

Нагадаємо, раніше перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех повідомив у своєму Twitter, що він відмовляється визнавати владу "Талібану" і оголосив себе законним главою держави. Також чиновник писав, що "ніколи не прогнеться під владою талібів".

Перед цим в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Салех втік на вертольоті в Таджикистан.

Що стосується президента-втікача Афганістану Ашрафа Гані, то за даними російських журналістів він взяв з собою 65 мільйонів, не уточнюючи, доларів чи афгані.