Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни, разом з родиною перебуває в ОАЕ

Дипломати запевняють, що країна прийняла главу-втікача та його сім'ю "з гуманітарних міркувань".

Президент Афганістану Ашраф Гані, який втік з країни, разом з сім'єю зараз знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це в середу, 18 серпня, повідомило міністерство закордонних справ ОАЕ на своєму сайті.

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"Міністерство закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ може підтвердити, що ОАЕ взяли президента Ашрафа Гані та його сім'ю в країну з гуманітарних міркувань", — повідомили в дипломатичному відомстві.

Нагадаємо, Гані покинув Афганістан 15 серпня після того, як радикальний рух "Талібан" увійшов до столиці країни Кабула і оголосив про захоплення влади. До сьогодні було невідомо, куди полетів президент країни.

Тим часом посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Захір Агбар назвав втечу Гані з країни "зрадою перед батьківщиною і народом". Також він повідомив, що під час втечі Гані повіз із собою $169 мільйонів з державного бюджету.

Зі свого боку перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех повідомив, що він відмовляється визнавати владу "Талібану" і оголосив себе законним главою держави. Де він знаходиться наразі невідомо.