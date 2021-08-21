Младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани присягнул на верность Талибану, – СМИ (видео)

Хашмат Гани Ахмадзи пообещал оказывать всяческую поддержку талибам, захватившим власть в Афганистане.

Брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, Хашмат Гани Ахмадзи, который является является главой Великого Совета Кучи, объявил о своей поддержке Талибана в присутствии одного из лидеров исламистского движения Халила ур-Рехмана Хаккани и религиозного деятеля муфтия Махмуда Закира. Об этом сообщил пакистанский журналист Тахир Хан, поделившись соответствующим видео.

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На кадрах, которые первым якобы опубликовал муфтий Закир, видно, как Ахмадзи обнимается с одним из представителей верхушки талибов.

[ + – ] Хашмат Гани Ахмадзи – четвертый справа

Что касается бывшего президента Афганистана, то политик бежал вместе с семьей из страны в ОАЭ после захвата талибами Кабула. Позже он записал видеообращение, в котором объяснил мотивы такого поступка. По его словам, он покинул столицу, чтобы "избежать кровопролития".

Ашраф Гани также опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что бежал, прихватив с собой свыше $65 млн наличными.

"Слухи о том, что я забрал много денег, совершенно безосновательны. Они – ложь. Вы можете проверить это в таможне ОАЭ. У меня даже не было времени сменить обувь. Мне пришлось покинуть Афганистан, поскольку надо мной как главой государства нависла неминуемая угроза", – заявил он.

Между тем, "Талибан" намерен в ближайшие несколько недель обнародовать новую структуру управления Афганистаном. Об этом заявил представитель исламистского движения.

Напомним, в Афганистане растет сопротивление движению "Талибан". Военную операцию против него начали силы сопротивления Северного альянса во главе с вице-президентом страны Амруллой Салехом. После бегства Гани он провозгласил себя единственным настоящим лидером.

Кроме того, на призыв сына Панджшерского льва Ахмада Мосуда, который хочет освободить родину от талибов, в провинцию прибыли афганские спецназовцы, которые в свое время прошли обучение у инструкторов спецподразделения британского SAS.

Первые бои велись на окраинах долины Панджшер, в результате чего удалось захватить стратегически важный район Чарикан.